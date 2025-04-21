英超︱曼聯負狼隊從天堂返回現實　一「敗家仔」獲評全隊最低分

曼聯周中在歐霸八強奇蹟反勝里昂，重現熱血魔性，一眾球迷開心如上天堂，可惜短短三日後便被迫回到現實——英超主場對狼隊，以0：1又輸一場，今季聯賽主場已輸掉8場，創下英超年代新紀錄，也是英超年代以來首度被狼隊主、客場一季內「雙殺」。



曼聯今場不是沒有機會，當中一位前線球員門前多次失機，被評全隊最低分。



英超︱曼聯負狼隊從天堂返回現實，今季聯賽已輸到第15場。（路透社）

曼聯又輸一場 英超首遭狼隊「雙殺」

曼聯今季英超持續在中下游掙扎，周中歐霸勇闖四強之下，當然將專注力放在這項歐洲賽錦標身上，因為冠軍球隊來季也能獲得歐聯入場券。紅魔鬼將帥對聯賽明顯已無心戀戰，隊長般奴費南迪斯先列後備，是自2022年1月以來在英超的第一次。

即使如此，主場出戰的紅魔在攻勢和傳球數據均佔優，門前也不乏入球黃金機會，無奈正選上陣的前鋒凱倫（Rasmus Hojlund ）再度屢次門前失機再成「敗家仔」，般奴59分鐘後備入替無助打破困局，曼聯久攻不下，77分鐘反被狼隊後備上陣才3分鐘的西班牙中場沙拉比亞（Pablo Sarabia）把握一次罰球機會，在娥眉月頂位置離門廿碼直射「收死」門將奧拿拿。

英超︱前鋒凱倫再度屢次門前失機，成為曼聯輸波的「敗家仔」。（路透社）

凱倫門前屢失機被評全場最低分

曼聯0：1敗陣，是今季聯賽第15場敗仗，續以38分排第14位。無論是《曼徹斯特晚報》的編輯，還是球迷主導的《英國廣播公司》（BBC）賽後評分，凱倫都是曼聯一眾球員之中得分最低。《曼徹斯特晚報》給他4分，是正選11人之中最低，他被評：「上半場完全失蹤，邊線精彩的攻勢被他無法傳中或射門而浪費，也避開了加拿祖的傳中球」。

BBC讀者給他的評分更只得2.91分，比起3.19分的門將奧拿拿更低。曼聯全隊在BBC讀者評分最高只得4.11分，分別是首次為曼聯上陣的20歲中堅小將費特歷臣（Tyler Fredricson）及18歲的阿馬斯（Harry Amass）。狼隊全隊得分均超過7分，當中最高分的是為狼隊一箭定江山的沙拉比亞。

英超︱沙拉比亞一記精彩罰球，為狼隊一箭定江山擊敗曼聯。（路透社）

阿莫林：不能入球便無法贏得比賽

曼聯主帥阿莫林賽後抱怨：「他們唯一一次射門中框，我們便要失球。他們射入一球，我們便輸掉比賽。」事實上狼隊今場起腳次數確實不及曼聯，但中框次數不止一次，而是4射2中，曼聯12次起腳，遠遠多於對手，命中目標卻同樣只得2次，再次突顯球隊前鋒把握力不足的問題。

阿莫林再次為球迷做定心理建設，「直到今季完結前，都是會這樣起起伏伏。這些日子真是令人失望，我們較對手優勝，但只要你不能入球，便無法贏得比賽。」

英超周日戰果：

葉士域治 0：4 阿仙奴

曼聯 0：1 狼隊

富咸 1：2 車路士

