迪布尼首度剖白被曼城踢走感受　「等待一整年什麼也沒有」︱英超

曼城隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）早前宣布季尾離隊，當時他在社交媒體的說法是：「無論我們喜不喜歡，現在是時候說再見。」周六晚上接受英國傳媒訪問，他終於坦白說出內心感受，直言對曼城完全沒有意圖提供新合約：「有點震驚」。



曼城隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）早前宣布季尾離隊。（路透社）

迪布尼：曼城一整年都未提供新合約

迪布尼公開季尾離隊消息後，曼城領隊哥迪奧拿已表明，迪布尼離隊是他和球會管理層的決定。迪布尼周六晚上接受英國文字傳媒訪問時披露當時細節——曼城足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）和行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）在一個簡短的會議上，「通知」他不獲續約，哥迪奧拿有份作出相關決定，但無份出席這個會議。

迪布尼承認，「是有一點（感到震驚）」，直言：「整整一年時間，我也沒有收到他們提出任何合約，然後球會作出一個決定。明顯地我是感到有點意外，但也必須接受。」

迪布尼在曼城十年間為球會立下汗馬功勞，亦贏盡各大錦標。（路透社）

「我覺得自己仍能踢出我的一貫水平」

33歲的迪布尼表示，「老實說，我覺得自己仍能踢出我的一貫水平，不過也明白球會必須作出決定。」他坦言，在知道不獲曼城留用到在社交媒體公開離隊消息之間的那幾天，陷入掙扎之中，難以擺平內心對快將要離開效力長達10年的曼城之苦，「那半個星期我並不友善，加上我的家人正在度假不在家中，所以當時感覺有點奇怪。」

在只有他知道快要離隊而全世界尚未知道那數天，迪布尼不知道應如何面對身邊每個人，直到他在社交媒體公開消息，才如釋重負。施放震撼彈之後，迪布尼依然是迪布尼，就是過去10年英超的最佳中場，「我嘗試做到最好，為球隊贏得比賽，我愛踢足球，就是這樣。」他表示，「我不會感到突兀，告訴他們（碧格列斯坦和蘇利安奴）我覺得自己仍能為球隊作出重大貢獻。我知道自己不再是25歲，但感覺仍能做好我的工作。」

下一站美職聯、沙特還是……

迪布尼指出，曼城今季表現不佳是導致他不被留用的原因之一，「假如球隊今季不是苦苦掙扎，結局或許不一樣」，當然一切沒有如果，他也只能接受。

與太太Michele Lacroix育有3個孩子，迪布尼的下一站到底是傳聞中的美職聯，到國際邁亞密夥拍美斯，還是人工最高的沙特阿拉伯聯賽，迪布尼說：「我對任何選擇持開放態度，因為我必須看整體。我要視乎體育競技因素，並將家庭和一切因素加起來，得出為我和家人最明智的選擇。」他重申，「我仍感覺能踢出高水平表現，但要留待之後知道更多再作決定。」