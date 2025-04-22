英冠｜列斯聯般尼取勝齊升班　柏加勢領軍創英格蘭足球「神紀錄」

英冠第44輪賽事，聯賽前兩名球隊列斯聯與般尼順利取勝，確定提前兩輪直接升班，排第3的錫菲聯則需要轉戰附加賽。



法基率列斯聯重返英超。（Getty Images）

法基領列斯聯重返英超

英冠前兩名球隊可直接升班，榜首的列斯聯以6：0大勝史篤城，次席的般尼亦以2：1擊敗錫菲聯後，列斯聯和般尼賽後同得94分，餘兩輪聯賽情況下拋離錫菲聯8分，一同鎖定來季英超資格。

列斯聯在2022/23球季降班至英冠，上季在英冠附加賽決賽0：1不敵修咸頓，今季成功重返英超，48歲的德國籍主帥法基（Daniel Farke）笑言：「我已上了年紀，比賽後會有點疲累，所以一般情況下我會以蛋糕和咖啡來慶祝。不過若有什麼需要慶祝的重要事情，相信我，我會成為帶頭慶祝的野獸。」

柏加有望帶領般尼創多項防守紀錄。（Getty Images）

柏加麾下般尼防守極出色

上季從英超降班的般尼，雖然季前失去主帥高柏尼（Vincent Kompany），但仍在柏加（Scott Parker）帶領下再次回到頂級聯賽，而且他們目前44輪大門僅失守15次，聯賽只餘兩輪情況下，極有機會打破英冠單季最少失球紀錄。此紀錄由普雷斯頓和屈福特共同保持，兩隊分別在2005/06及2020/21球季只失30球。

英國廣播公司（BBC）指，若般尼最後兩輪失守不超過2球，將成為英格蘭足球史上防守最出色球隊。般尼目前場均失0.34球，此前場均失球最少球隊，是1978/79的利物浦及2004/05的車路士，兩隊留下的紀錄是平均每場失守0.39球。

錫菲聯須轉戰升班附加賽，主帥韋達相當無奈。（Getty Images）

錫菲聯獲86分仍要轉戰升班附加賽

目前排英冠第3的錫菲聯，今場不敵般尼後直接升班無望，獲86分仍要轉戰升班附加賽，主帥韋達（Chris Wilder）頗為無奈：「列斯聯及般尼都有機會拿到100分，證明這個聯賽水準有多高，我們已是當中第3好的球隊。我們要拿到95分或以上，才能在排名超越那兩隊，這是瘋狂一季。」

英冠升班附加賽會由第3至第6名球隊爭奪，目前第6的高雲地利與第9位的布力般流浪只有4分差距，預計餘下兩輪將會展開激烈比拼。