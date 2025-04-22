英超｜森林挫熱刺重返第3　力爭歐聯資格關鍵3分周日足總盃鬥曼城

諾定咸森林作客以2：1擊敗熱刺，終止近期英超二連敗，並升上聯賽第3位，取得力爭歐聯資的重要3分。

森林上季還只是一支排17位的護級球隊，今季搖身一變一度成為爭標分子，主帥紐奴（Nuno Espírito Santo）稱讚球隊努力之下重回勝軌：「我們正身處一場無人預料過的戰鬥。」



開季前，有誰想過諾定咸森林今季能排聯賽前列？（路透社）

諾定咸森林勝熱刺終止連敗

由於英超球隊今季在歐戰表現出色，已篤定來季至少獲5個歐聯參賽名額，今季表現神勇的諾定咸森林近期表現反覆，近兩輪先後不敵阿士東維拉及愛華頓，賽前跌至第5位。

諾定咸森林今場開賽僅5分鐘便由艾利洛安達臣（Elliot Anderson）以遠射先開紀錄，16分鐘再由基斯活特（Chris Wood）頂成2：0。

基斯活特在16分鐘頂成2：0，助諾定咸森林作客贏波。（路透社）

熱刺雖然控球權獲明顯優勢，全場控球率達70%，但至86分鐘才由李察利臣（Richarlison）追回一球，最終諾定咸森林作客以2：1取勝，終止聯賽二連敗並超越紐卡素與曼城升上第3位。

紐奴賽後感謝球迷到場支持，認為是他們令球員出盡全力：「今天我們重拾水準，以表現回應（球迷支持），我為球員感到自豪。」

紐奴感謝球迷支持。（路透社）

周日足總盃鬥曼城爭入決賽

森林今仗贏波後再次升上第3位，為爭奪來季歐聯資格打下一支強心針，紐奴表示陣中球員希望能與其他強隊一較高下：「我們正身處一場無人預料過的戰鬥，也是一場我們想要參與其中的戰鬥。」

這場勝仗也讓森林能帶着高昂士氣備戰周日（27日）對曼城的足總盃4強，紐奴對球隊充滿信心：「我們將面對強大對手，之後還有不少比賽要應付，不過只要我們繼續保持表現踢出水準，鹿死誰手尚未可知。」

森林作客取得重要3分。（路透社）

英超5隊力爭歐聯3個位

英超餘下最後5輪，榜首的利物浦已獲得來季歐聯資格，次席的阿仙奴有6分優勢，料亦穩奪一席，不過第3至7位球隊之間只有3分差距，森林、紐卡素、曼城、車路士和阿士東維拉5支球隊，力爭餘下3席，是今季英超最後5輪的最大懸念，也是最值得留意的賽事。

紐奴領森林脫胎換骨力爭歐聯資格，諷刺的是曾火速辭退他的熱刺，今季苦苦在榜下游掙扎，再次不敵紐奴麾下的森林主客場被「雙殺」，33戰續以37分排第16位。幸運的是由於葉士域治今輪不敵阿仙奴，熱刺已護級成功。

英超積分榜前列

1) 利物浦 79分

2) 阿仙奴 66分

3) 諾定咸森林 60分

4) 紐卡素 59分

5) 曼城 58分

6) 車路士 57分

7) 阿士東維拉 57分

