勞倫斯獎︱蔣裕燕膺最佳殘疾運動員成中國首人　獨臂獨腿游出奇蹟

被譽為「世界體壇奧斯卡」的勞倫斯頒獎禮今年來到第25屆，今屆再有中國運動員獲獎，中國殘疾泳手蔣裕燕獲頒「最佳殘疾運動員獎」。



年僅20歲的中國殘疾泳手蔣裕燕，憑去年在巴黎殘奧會勇奪7面金牌兼兩度打破世界紀錄，在前中國體操運動員李小鵬手上，接過「勞倫斯年度最佳殘疾運動員獎」。

蔣裕燕在巴黎殘奧贏得7金。（Getty Images）

蔣裕燕是首位中國運動員贏得此獎項，同時亦是第七位獲得勞倫斯獎的中國人，此前的中國得獎者包括姚明（2003年突破獎，2015年體育精神獎）、劉翔（2005年突破獎）、中國奧運代表隊（2009年最佳團隊獎）、李娜（2015年傑出成就獎）、夏伯渝（2019年體育時刻獎）以及谷愛凌（2023年最佳極限運動員獎）。

蔣裕燕成為首位贏得勞倫斯最佳殘疾運動員獎的中國人。（Getty Images）

出生於浙江的蔣裕燕3歲時遇上車禍，奪走了她的右臂及右腿，但她仍努力寫下奇蹟。她在頒獎禮上全程以英語發表得獎感受，感謝教練、家人與支持者無限量的信任，推動她不斷向前。

她認為獲獎是對所有殘疾運動員是一個榮譽，也呼籲所有殘疾人不要放棄，「游泳塑造了現在的我，我在水中能自由地尋找屬於自己的路。我想告訴大家，不要讓任何人、甚至自己給你設限，追逐夢想吧，因為我們能做到的事超乎所有人的想像。」

蔣裕燕憑獨臂單腿仍能游出一片天。（Getty Images）

另外，瑞典撐竿跳霸主杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）在連續四年獲得提名後，今屆終首度榮膺「勞倫斯年度最佳男運動員獎」，他去年3月贏得第二面室內世錦賽金牌，並在巴黎奧運奪金的過程中第九次打破自己保持的世界紀錄。杜普蘭蒂斯是繼百米飛人保特 (Usain Bolt) 後，史上第二位獲得此獎的田徑選手。

杜普蘭蒂斯首度當選最佳男運動員。（Getty Images）

「勞倫斯年度最佳女運動員獎」則落在美國體操名將比拉絲 (Simone Biles) 手上，去年在巴黎奧運贏得3金1銀的她已第四度獲獎，追平美國網球手莎蓮娜威廉絲的紀錄。而巴黎奧運女子自由體操項目中力壓比拉絲奪金的巴西好手安達迪 (Rebeca Andrade) ，就獲得「勞倫斯年度最佳復出獎」。

比拉絲第四度獲得最佳女運動員獎。（Getty Images）

西班牙運動員成為今屆大贏家，皇家馬德里足球隊獲「勞倫斯年度最佳團隊獎」、西班牙新星也馬 (Lamine Yamal) 榮獲「勞倫斯年度最佳突破獎」，而已退役的網球手拿度 (Rafael Nadal)則成為「勞倫斯體育偶像獎」得主，以表彰他對網球界甚至體壇的貢獻。

今次的獎項進一步拓展了拿度的「勞倫斯大滿貫」——他是唯一一位同時集 「年度最佳男運動員」、「年度最佳復出獎」、「年度最佳突破獎」以及「勞倫斯體育公益獎」於一身的運動員。