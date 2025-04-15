全紅嬋公仔雨下中「頭獎」 教練陳若琳受累中招大反擊｜跳水熱話
撰文：普利森
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中國跳水運動員全紅嬋魅力居高不下，不少粉絲都知道她喜愛烏龜公仔，日前全紅嬋在加拿大參加跳水世界盃時便遇到「公仔雨」，然而粉絲過份熱情，扔中她及教練陳若琳的頭，令後者十分生氣。
「公仔雨」擲中全紅嬋 陳若琳大叫：別扔了
全紅嬋向來喜歡烏龜公仔，去年巴黎奧運及之後訪港時，都有不少粉絲送禮，今次到加拿大溫莎出戰跳水世界盃也不例外，從微博影片能見到，全紅嬋靠近觀眾席時便有粉絲從上層扔下公仔。
不過連續落下的「公仔雨」來得太突然，全紅嬋想彎腰撿起第一隻時，第二隻又扔中她的頭，連旁邊的陳若琳都被嚇到，連忙伸手保護，並大喊：「別扔了。」
粉絲送禮誤中陳若琳 教練不客氣反擊
另一條影片中，粉絲用廣東話跟正在揮手打招呼全紅嬋大叫「全妹」，隨之將公仔扔出，但失手扔中坐在一旁的陳若琳頭部，嚇得全紅嬋不敢作聲。
拍片者表示：「打中咗人哋啊，打中咗陳若琳。」陳若琳隨即站起，將扔中她的公仔大力扔回觀眾席上。
有網民批評粉絲熱情之餘，也應該注意安全，認為在這麼高的地方扔下去會令人受傷。不過影片拍到全紅嬋被扔中頭仍面露笑容，親切態度獲網民大讚。
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