乒乓世界盃｜中國8年來首次失落三大賽男單冠軍　內媒：敲響警鐘

在澳門舉行的乒乓球世界盃落幕，中國失落男單冠軍，由巴西的卡達雲奴（Hugo Calderano）創造歷史，成為首位奪世界盃的美洲球手，他在四強及決賽先後擊敗中國代表王楚欽及林詩棟。有內地傳媒評論，今次中國乒乓球隊失落男單冠軍是一次警號。



林詩棟決賽負於卡達雲奴得亞軍。（Getty Images）

上次中國男子乒乓球隊錯失「三大賽（奧運、世錦賽、世界盃）」的單打冠軍，已經是2017年的世界盃，那年世界盃決賽由德國的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）對波爾（Timo Boll），由前者奪冠。

《北京日報》記者王笑笑撰文，標題為《國乒新秀還要更經得住考驗》，稱近兩個奧運周期，男子乒壇國際競爭的激烈程度有增無減，屢屢對國乒形成衝擊，並寫道：「此番丟冠，無疑為隊伍備戰下個月的世乒賽（世錦賽）敲響了警鐘。」世錦賽將在5月於多哈舉行。

林詩棟決賽負於卡達雲奴得亞軍。（Getty Images）

這篇《北京日報》的文章讚賞男單冠軍卡達雲奴的表現，認為人他沒有心理包袱，決賽如前兩場一樣打得凶狠。相反，文章指林詩棟表現起伏，「中國新銳沒有打出應有水平」。

央視體育亦分享了一段由資深乒乓球記者李武軍的總結片段，他亦盛讚卡達雲奴，並提到這位巴西球手在四強對王楚欽時，落後1：3下反勝，表現出韌勁，「可以說，他的表現也為國乒敲響了警鐘」。

王楚欽四強止步。（新華社）

今屆中國隊派出梁靖崑、林詩棟、王楚欽、黃友政、林高遠參加世界盃男單，只有前3人從分組賽突圍，晉級淘汰賽，並躋身四強。梁靖崑在四強不敵隊友林詩棟，王楚欽則負於巴西的卡達雲奴，到決賽，林詩棟不敵卡達雲奴。

梁靖崑四強止步。（新華社）

自巴黎奧運後，28歲的樊振東就處於半退役狀態，而且由於不滿國際乒聯，之前他宣布退出國際兵聯的世界排名。對於未來比賽計劃，只肯定樊振東會參加全運會。

對於外界期盼樊振東回歸國際大賽，李武軍在片段最後表示：「隨着澳門乒乓球世界盃賽的落幕，呼喚樊振東回歸賽場的聲音越發強烈。作為多次世界盃的冠軍得主，待到英雄歸來日，笑傲江湖憶舊遊。」