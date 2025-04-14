蘇炳添或無緣全運100米　全國賽一個取捨見端倪　「真跑不動了」

撰文：顏銘輝
出版：更新：

大家可能見不到「亞洲飛人」蘇炳添參加今年粵港澳全運會的男子100米。
在上周五（11日）的全國田徑大獎賽首站賽事，蘇炳添在男子100米初賽跑出10.49秒晉級，但表示「可能是我最後一場100米比賽了」並缺席了上周六（12日）的準決賽。雖然蘇炳添在周日（13日）有參加4x100米接力，為廣東隊摘金，但他目前的成績未能達到參加全運男子100米的10.11秒標準，他亦承認真的跑不動了。

蘇炳添上周五參加全國田徑大獎賽首站男子100米初賽，驚險晉級。（新華社）

全國田徑大獎賽首站在廣東肇慶舉行，在上周五的男子100米初賽，35歲的蘇炳添跑出10.49秒，在全部跑手排21位，驚險地晉級有24個名額的準決賽。不過，他沒有現身上周六的準決賽，放棄了100米跑，相信是為了留力周日的4x100米接力。他在4x100米接力代表廣東隊，與隊友劉洪熙、丘智賢和嚴海濱跑出39.25秒奪冠。

蘇炳添上周五參加全國田徑大獎賽首站男子100米初賽，驚險晉級。（新華社）

儘管他希望以粵港澳全運會為生涯告別戰，但以目前的成績及其口風，他很可能無法參加全運會的男子100米，或者他只能出戰接力賽。因為根據全運會的要求，男子100米的達標時間為10.11秒，跟蘇炳添上周跑出的10.49秒有一段距離。

蘇炳添是目前男子100米的亞洲紀錄保持者，他在2021年的東京奧運準決賽跑出9.83秒。

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「全國田徑大獎賽對我來說是一次檢測，看看自己的競技狀態。」蘇炳添表示可能跑完人生最後一場100米了，他說：「不管這場比賽的成績也好，或者在5月、6月、7月參加的100米的成績也好，相差得不會很大，所以這場比賽如果成績理想的話就會有下一場，如果情況不是很理想的話可能就是我最後一場100米。」

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「如果無法繼續給隊伍帶來優勢的話，我覺得就沒有必要堅持下去了。我曾經說過會跑到跑不動為止，我也做到了，現在是真跑不動了。」蘇炳添接受《人民日報》訪問時說：「能堅持的，能做的，我已經盡力做到極致了，體育生涯沒什麼遺憾了。」

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「從沒想過一個從農村出來的孩子，有朝一日能成為亞洲100米最快的人。」蘇炳添表示開始改變角色，訓練青少年運動員，他說：「每一個人都有無限可能，青少年在追夢過程中，一定要敢付出、敢拼搏、敢闖蕩。」

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）
全運會2025｜盤點頂尖廣東運動員　由中山蘇炳添到湛江全紅嬋蘇炳添宣布下年全運會後退役　東京奧運100米曾跑9.83秒震驚世人國寶運動員訪澳全紅嬋再成焦點　大膽摸蘇炳添大腿一句話笑爆全場田徑｜中國名將蘇炳添復出60米摘銀　參加全國室內大獎賽備戰奧運中國退役短跑名將因毆打外母被行政拘留　3年間反覆上訴仍難脫罪傑祖基第三度訪華大受歡迎　香港跑手赴上海「與神對話」獲益良多杭州亞運．田徑｜奧運獎牌遞補儀式　切陽什姐獲遲來11年的金牌田徑｜中國短跑名將蘇炳添缺席杭州亞運　休息為了走更遠的路
蘇炳添
全運會
全運會2025
省隊消息
中國運動員
田徑