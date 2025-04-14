蘇炳添或無緣全運100米　全國賽一個取捨見端倪　「真跑不動了」

大家可能見不到「亞洲飛人」蘇炳添參加今年粵港澳全運會的男子100米。

在上周五（11日）的全國田徑大獎賽首站賽事，蘇炳添在男子100米初賽跑出10.49秒晉級，但表示「可能是我最後一場100米比賽了」並缺席了上周六（12日）的準決賽。雖然蘇炳添在周日（13日）有參加4x100米接力，為廣東隊摘金，但他目前的成績未能達到參加全運男子100米的10.11秒標準，他亦承認真的跑不動了。



蘇炳添上周五參加全國田徑大獎賽首站男子100米初賽，驚險晉級。（新華社）

全國田徑大獎賽首站在廣東肇慶舉行，在上周五的男子100米初賽，35歲的蘇炳添跑出10.49秒，在全部跑手排21位，驚險地晉級有24個名額的準決賽。不過，他沒有現身上周六的準決賽，放棄了100米跑，相信是為了留力周日的4x100米接力。他在4x100米接力代表廣東隊，與隊友劉洪熙、丘智賢和嚴海濱跑出39.25秒奪冠。

蘇炳添上周五參加全國田徑大獎賽首站男子100米初賽，驚險晉級。（新華社）

儘管他希望以粵港澳全運會為生涯告別戰，但以目前的成績及其口風，他很可能無法參加全運會的男子100米，或者他只能出戰接力賽。因為根據全運會的要求，男子100米的達標時間為10.11秒，跟蘇炳添上周跑出的10.49秒有一段距離。

蘇炳添是目前男子100米的亞洲紀錄保持者，他在2021年的東京奧運準決賽跑出9.83秒。

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「全國田徑大獎賽對我來說是一次檢測，看看自己的競技狀態。」蘇炳添表示可能跑完人生最後一場100米了，他說：「不管這場比賽的成績也好，或者在5月、6月、7月參加的100米的成績也好，相差得不會很大，所以這場比賽如果成績理想的話就會有下一場，如果情況不是很理想的話可能就是我最後一場100米。」

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「如果無法繼續給隊伍帶來優勢的話，我覺得就沒有必要堅持下去了。我曾經說過會跑到跑不動為止，我也做到了，現在是真跑不動了。」蘇炳添接受《人民日報》訪問時說：「能堅持的，能做的，我已經盡力做到極致了，體育生涯沒什麼遺憾了。」

蘇炳添周日參加全國田徑大獎賽首站男子4x100米，贏得金牌。（新華社）

「從沒想過一個從農村出來的孩子，有朝一日能成為亞洲100米最快的人。」蘇炳添表示開始改變角色，訓練青少年運動員，他說：「每一個人都有無限可能，青少年在追夢過程中，一定要敢付出、敢拼搏、敢闖蕩。」