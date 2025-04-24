劉國梁辭職淚灑會場　聲音顫抖抹鼻涕　王楚欽：我覺得他有大智慧

中國乒乓球協會（中國乒協）主席劉國梁辭職，由王勵勤接任。49歲的劉國梁成為史上任期最短的中國乒協主席，未能做滿兩屆任期。在昨日（23日）的中國乒協第十屆會員代表大會第二次會議上，劉國梁淚灑現場，多次哽咽，用手拭抹鼻涕。《新華社》撰寫了一篇劉國梁落淚的特寫報道，形容他聲帶震顫，眼淚從眼角滾落，發言後起身鞠躬，他的眼角仍然濕潤。

孫穎莎、林詩棟、王楚欽等國乒球手都祝福劉國梁，感謝他一直以來的帶領及教導，他們都盛讚劉國梁是一位有智慧又嚴厲的人。



劉國梁辭去中國乒協主席，由王勵勤接棒。（新華社）

中國乒乓球隊在周日失落世界盃男單冠軍。昨日的中國乒協第十屆會員代表大會第二次會議，通過劉國梁的請辭，並選出王勵勤為新任主席，高元義、馬龍為副主席。在會議上，劉國梁最後一次以中國乒協主席身分發言，發言長約10分鐘，他數度哽咽，多次用手及袖口拭抹眼淚及鼻涕。

《新華社》撰文特寫劉國梁落淚

《新華社》發布了一篇題為〈特寫：劉國梁落淚〉的文章，提到劉國梁數度哽咽，節錄了他的發言內容，並形容了他的身體語言及反應。文章表示劉國梁在開場白努力控制情緒，他說：「首先跟大家分享一下我的心情，就像一個學生要參加畢業典禮，要放下沉甸甸的責任了，我很不捨。感謝大力（王勵勤）能夠接下中國乒乓球、中國乒協這份榮譽使命、責任傳承。」

從央視的片段見到，劉國梁在會場用手拭抹淚水及鼻涕。（微博）

從央視的片段見到，劉國梁在會場用手拭抹淚水及鼻涕。（微博）

「本來我的發言是要脫稿講的……」劉國梁突然哽咽，「但是我怕講不出來，控制不好情緒，還是拿稿子說吧。」他平復一下心情，打開講稿說：「回顧過往，重任在肩。回想自己以運動員、主教練、總教練和協會主席等不同身份，連續征戰八屆奧運會32年，人生中最美好的青春年華都與奧運會共度，無怨無悔。」《新華社》形容劉國梁聲音微顫。

「猶記得我年少剛踏入中國乒乓球隊大門的場景；記得在奧運村的不眠之夜，我們為排兵佈陣群策群力；記得重大國際賽事奪冠時，我與隊伍相擁相泣的激動時刻；記得在訓練場上，你們每張充滿朝氣與不服輸的笑臉……」劉國梁望向他右側的國乒隊員，「這些畫面早已鐫刻在我生命中，成為最珍貴的烙印。」

中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議在北京舉行。會議審議通過劉國梁辭去中國乒協主席職務的申請，王勵勤為新任主席，高元義、馬龍為副主席。（新華社）

另外有其他內地媒體表示，劉國梁是中國乒協史上任期最短的主席，未做滿兩屆任期，他由2018年接任，在任約7年後請辭。中國乒協首任主席是陳先，由1955年起擔任主席24年，接任的徐寅生更做了30年直至2009年。中國乒協修改章程，規定主席每4年換屆，最多任兩屆，之後蔡振華在2009年上任，至2018年卸任。

在會場上，劉國梁稱這是他主動辭職：「最後，我要感謝一下不在現場的家人，她們是我最堅強的後盾……」眼淚順著眼角滾落，他趕緊用手擦拭，「此次我主動提出辭職，也是想多一些時間去彌補多年來對家人的虧欠。」

劉國梁上周出席乒乓世界盃的記者會。（新華社）

《新華社》形容話筒捕捉到劉國梁聲帶的震顫。他表示仍然繼續在國際體育組織任職，他說：「今天是我作為中國乒協主席職業生涯的一個節點，也是我作為一名乒乓人的新起點，下一步我還會在國際體育組織繼續發揮作用，我對乒乓球的熱愛從未改變。」說罷，他起身鞠躬，《新華社》形容他的眼角依然濕潤。

雖然劉國梁辭去中國乒協主席，但他在國際乒壇的地位仍然舉足輕重。他會繼續擔任世界乒乓球職業大聯盟（WTT）董事會主席和國際乒聯第一副主席的職務。

2024年10月，劉國梁在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫為孫穎莎頒獎。（新華社）

劉國梁獲現役國乒球手大讚有智慧又嚴厲

多位現役國乒球手都盛讚劉國梁是一位有智慧又嚴厲的人。目前女單世界排名第一的孫穎莎說：「我覺得他非常有智慧，也很幽默，我們在平時溝通交流很多，他對於訓練、比賽的要求非常嚴厲，但在生活中，他又特別慈祥，溝通起來非常舒服。」

女單世界排名第二的王曼昱就認為劉國梁很有耐性，她說：「在球場上，包括備戰中，他是一個很嚴厲的人，但是到了球場下，當我有一些技術上、思想上，包括心態上的問題向他請教時，他都會很耐心地解答。」王曼昱回憶起自己落選巴黎奧運會單打名單時，劉國梁如何幫助她走出低谷，「他一直在鼓勵我，幫助我調節心態，儘快走出困境。」

在3月的WTT重慶冠軍賽，劉國梁為王楚欽頒獎。（新華社）

男單世界排名第一的林詩棟以用「很有智慧」形容劉國梁：「球場上，無論是教我們技術，或者給我們開會，他都會結合自身經歷和親身感受（來講），對我們有很大鼓舞，在他的帶領下，大家把任務完成得非常好，巴黎奧運會也是拿到了5塊金牌。希望在新的洛杉磯奧運會週期，我們能在王勵勤主席的帶領下，越走越好、勇攀高峰。」

男單世界排名第二的王楚欽說：「我覺得他是有大智慧、大格局，也是非常嚴厲的一個人。」王楚欽祝福劉國梁：「他為國征戰三十餘年，非常辛苦，並且每一個奧運周期（任務）都完成得非常好，還培養出了很多優秀的人才，我希望他未來能多陪伴家人，注意身體，能有一個開心的心態，面對未來的生活。」