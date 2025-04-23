中國乒協主席劉國梁辭職　新任主席是他　樊振東復出在望？

中國乒乓球協會（中國乒協）主席劉國梁請辭，並在今日於北京召開的會員代表大會第二次會議中審議通過。



原為副主席的另一昔日名將王勵勤，獲選為新任主席，高元義、馬龍獲任為副主席，高層人事調動背後，從時間點來看，很難不聯想到樊振東和陳夢早前退出世界排名引發的重大爭議，而王勵勤出任乒協主席，樊振東再次代表國家隊上陣相信只是時間問題。



劉國梁辭任中國乒協主席，王勵勤當選為新一任主席。（新華社）

巴黎奧運乒乓球男、女單金牌得主樊振東和陳夢去年底高調退出世界排名，二人表明原因跟世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最新的退賽罰款規定有關。表面上，事件是球員與WTT之間的抗爭，當時身為中國乒協主席劉國梁表示支持運動員捍衛自己權利，指出WTT的規定值得商榷。

可是劉國梁同時兼任國際乒聯（ITTF）和WTT高職，他的說法與肩負的角色存在嚴重衝突。2019年ITTF創立附屬機構世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis, 簡稱：WTT），專責管理所有乒乓球相關商業及賽事業務。中國長年壟斷乒乓球各項大賽冠軍，影響力不止在球場內，在上述兩大乒乓球國際機構也舉足輕重，關鍵人物正是劉國梁。

剛辭任中國乒協主席一職的劉國梁，長年兼任國際乒聯（ITTF）和世界乒乓球職業大聯盟（WTT）高職。（Getty Images）

劉國梁「一人分飾三角」涉利益衝突

昔日國乒名將劉國梁，2002年退役後轉任教練，2003年擔任國乒男子隊主教練，2013年升任國乒總教練，至2017年6月甫卸任即獲委任為中國乒協副主席，翌年12月再升任主席。

離開教練崗位後，他逐步踏上乒乓球管治架構頂端，先在2020年出任WTT理事會主席，2021年當選ITTF執行副主席，2022年再當選WTT首任董事會主席，並獲委任為ITTF第一副主席。換言之，劉國梁手執中國乒壇第一把交椅的同時，也是WTT的掌舵人，就算在ITTF地位也僅在主席梳寧一人之下。

樊振東、陳夢早前宣布退出世界排名後，與WTT之間引發不少爭議。（Getty Images）

遭中國名記者狠批「權勢薰天」 架空ITTF主席

他在「一人分飾三角」之下，難免涉及利益衝突，WTT為增添收入每年增辦賽事，而為保持賽事可觀性向退賽球手施加巨額罰款，據報球手每缺席一站比賽至少會被罰款5000美元。身為WTT最高主管，劉國梁又怎會不知？

可是當樊振東和陳夢以此為由退出世界排名，連同另一名將馬龍也作出同一申請，掀起巨大輿論時，劉國梁又轉以中國乒協主席的身份受訪，指出「WTT的規定值得商榷」，表態支持運動員捍衛自己權利，這不是自打嘴巴嗎？中國著名體育記者賀曉龍甚至點名批評劉國梁「權勢薰天」，將他比作清朝權臣鰲拜，斥他早已架空ITTF主席梳寧，並利用商業手段操控WTT賽事，超出ITTF管轄範圍。

劉國梁與樊振東。（Getty Images）

世界盃缺樊振東失落獎盃 成最後一根稻草？

事實上當樊振東和陳夢說明退出世界排名的因由，並引發巨大爭議後，WTT相隔一天後發出的回應聲明措辭強硬，劈頭便寫道：「樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規定包括世界排名靠前的球員自動入圍參賽名單，自四年前WTT成立以來一直沿用至今。」聲明同時提到會在2025年加重罰款，從行文風格到內容，再次令外界譁然。

樊振東隨後在微博反駁WTT，直指「此前從未被官方告知過退賽要罰款」，還表示收到文件時，當日下午便簽署文件決定退出世界排名，敢言作風獲網民大讚為「乒壇救世主」。風波持續一段時間之後，近月似乎已平息下來，不過剛剛在澳門上演的乒乓球世界盃，中國隊在樊振東再次避戰下，不止失去男單冠軍，而且更是被巴西球員卡達雲奴奪得獎盃，或許成為劉國梁非走不可的最後一根稻草。他的任期原本還有兩年，各種爭議聲中請辭，提早離任。

36歲的馬龍獲任中國乒協副主席。（路透社）

王勵勤上位意味樊振東回歸？

隨着王勵勤上位成中國乒協主席，或意味樊振東回歸。樊振東來自廣東，八一隊解散後，2021年全運會代表廣東出戰，但他其實在八一乒乓球隊解散後通過各省市與運動員的雙向選擇，落戶上海，王勵勤正是關鍵人物。

同時兼任上海乒協會長的王勵勤當時稱，在八一隊宣布解散後，「當時我們第一時間跟樊振東本人溝通，在初步達成意向的情況下，向體育局領導彙報，領導也非常支持將優秀的八一隊運動員引進到上海。雙向選擇後就能完成球員轉會，現在樊振東是上海競技體育訓練管理中心的一名運動員。」

王勵勤（右二）對樊振東愛護有加，是小胖落戶上海關鍵人物。

上海2022年通過人才引進計劃，獲樊振東強勢加盟，對他禮遇有加。王勵勤指他跟樊振東私下一直有聯繫，通過聊天緩解對方比賽壓力，聆聽「小胖」平時訓練遇到的傷病等困擾。王勵勤常常親自到場支持樊振東出戰，大賽回到上海亦不時到機場迎接，低潮時溫言鼓勵，也常常帶他回家吃住家飯。

巴黎奧運前樊振東受傷病影響狀態，王勵勤和上海隊給他安排最好醫療團隊作恢復訓練，樊振東贏得男單金牌後，「小胖」先跟男隊主教練王皓擁抱，繼而主動走到場邊跟王勵勤握手，足證二人深厚情誼。憑他跟樊振東的密切關係，王勵勤出任中國乒協副主席，相信「小胖」復出代表國乒參賽只是時間問題。