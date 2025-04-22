乒乓球｜認識新科世界冠軍卡達雲奴　立志打敗中國贏大賽兌現目標

巴西乒乓球手卡達雲奴（Hugo Calderano）創造歷史，在周日（20日）的乒乓世界盃男單決賽，擊敗中國的林詩棟，成為史上首位贏得世界冠軍的美洲人。28歲的卡達雲奴是一位全方位的天才，不只是乒乓球或者運動能力，他的語言及數理天賦也很強，能說7種語言，能背出所有國家的首都，平均用9秒就還原一個扭計骰。

卡達雲奴自小鍾情乒乓球，離開家鄉學藝求進，摸索出一條前無古人的道路，成為巴西以至美洲乒乓球運動的標杆人物。他堅信有朝一日可以打贏中國球手，奪得重要錦標。打滾乒壇十載，他終於完成目標，力壓一眾歐亞好手，獲得世界冠軍的榮譽。



卡達雲奴（左）成為乒乓世界盃冠軍。（Getty Images）

卡達雲奴的乒乓球之路由8歲開始，他說：「當時我跟爸爸打，純粹因為好玩。在我認識的人中，沒有人打過職業的乒乓球。我的父母都是體育老師，所以我們全家一直熱愛運動。」

儘管巴西是足球王國，但卡達雲奴對足球興趣不大。他說：「我從來沒有認真踢過足球，只是玩耍時踢過，就像普通巴西小孩那樣。我其實對排球很有興趣。在巴西，排球是一項非常受歡迎的運動，大概排第二位。」

卡達雲奴在2025年的世界盃連贏世界前三名球手，贏得冠軍。（Getty Images）

為提升球技14歲離開家鄉

他承認，乒乓球應該不入巴西人最喜愛運動的前十名，但他感受到乒乓球的魅力並着迷。他說：「我發現乒乓球是一項充滿活力的運動。我玩過其他運動，但乒乓球令我印象最深。它很有活力，同時你要具備創造力。我喜歡這樣的結合，你必須擁有強大的身體及心理質素。」

「我仍然愛排球，但我當12、13歲時，我打乒乓球愈來愈好，我必須在乒乓球及排球之間選擇，我最後選了乒乓球。」他曾經是里約熱內盧少年排球隊成員，排球以外，他會練習田徑，曾經贏過跳遠冠軍。

「我的心一直在乒乓球上。乒乓球需要腦袋、快速的動作、靈敏的反應、還有力量及精準，節奏很快及刺激。」14歲時，他發現家鄉里約的乒乓球會已經滿足不到他進步及成長的需要，所以前往聖保羅發展。他說：「在里約，足球風氣是瘋狂的，但在乒乓球沒有任何體制，所以我要搬到聖保羅。」那裏是巴西乒乓球國家隊的基地。

在2013年，卡達雲奴獲得年度巴西最佳乒乓球手的獎項。（Getty Images）

視拿度為偶像 學習永不放棄精神

「我的夢想是代表巴西打乒乓球。很多人都質疑我，認為打乒乓球是沒有前途的，但這是我執着的想法。」卡達雲奴的偶像是西班牙網球手拿度，他說：「比起他超凡的球技，我更喜歡他強大的精神意志。在他的職業生涯中，多次從逆境中歸來。他從來不會放棄，這是我想要學習的。」

2014年，卡達雲奴參加青奧。（Getty Images）

在聖保羅生活了4年，18歲的卡達雲奴需要更上一層樓，留在巴西已經滿足不到他，他放眼歐洲。他說：「乒乓球是個人項目，每個球手都需要養活自己。我覺得自己的進步不夠快，而歐洲明顯是我下個目標。我聽聞那裏有發展完善的聯賽體系，我想去體驗一下。」

2014年，他搬到德國，加入了一支乒乓球德甲球隊，開展職業生涯，同年他贏得青奧銅牌，當年青奧冠軍是樊振東。他說：「我的成功與搬到歐洲不無關係。以前巴西根本沒有乒乓球體系。儘管我的成功已經帶來一點不同，但如果現在有巴西的年輕球手想打職業波，他們都需要出國。」

卡達雲奴（右）在2014年贏得青奧銅牌，金牌得主是樊振東。（Getty Images）

三戰奧運 每屆成績都有進步

「一開始，你需要投入更多。因為里約奧運，我們得到政府很大的支持。我們可以去到歐洲及亞洲很多地方集訓，對我的成長很有幫助。」在2016年，卡達雲奴於奧運打入十六強。他說：「愈來愈多人認識我，尤其是奧運後。巴西人很享受奧運，會追蹤每一項運動。我覺得大家關注我，是因為我打出好成績。」

2021年東京奧運，他再進一步，入到八強。他的奧運的每一小步，也是巴西及美洲乒乓球發展的一大步。他更躋身世界排名前五位，成為首位達此成就的美洲人。他亦承認，自己不只是代表巴西，「我的感覺是，好像代表整個美洲。」但他補充：「當然，我先會為自己而戰。我經常跟自己說，我是為自己打波。人們當然給我很大的支持及力量，但如果我主要為自己而打，我可以避免太大的壓力。沒有人可以加重我肩上的負擔，我盡量正面地看待它。」

卡達雲奴在2016年參加里約奧運。（Getty Images）

「我一直相信……能夠比中國球手更優秀」

「我知道在巴西有很多人支持我，所以我努力汲取這種正能量。乒乓球在巴西不算是一項很受歡迎的運動，但我認為現在它正在成長。越來越多的人關注乒乓球，關注我的成績。我只是盡力而為，希望大家能欣賞我的比賽，享受我的進步，並與我一起努力。 」

中國毫無疑問是乒乓球的霸主，很自然成為卡達雲奴奮鬥的目標。「中國稱霸了很多年了。」他在2022年的訪問中說：「最重要的是，我們要相信自己做得到，有可能擊敗他們，打得好過他們，與他們競爭。我認為並非所有球手都認同這個想法，所以不是人人會竭盡全力去做。或者他們只想打出個人最佳表現，覺得差過中國隊也沒有問題。」

「我一直相信，我能夠成為第一，我能夠比中國球手更優秀。這是我每天起來努力訓練的原因。我心中有一個目標，就是在奧運、世錦賽等大型賽事中贏得獎牌。」

卡達雲奴已經打遍美洲無敵手。（Getty Images）

去年巴黎奧運，他闖入四強，但負於瑞典的莫利加特（Truls Möregårdh）及法國的菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），與獎牌緣慳一面。他說：「現在（歐洲）有些優秀的球手，他們有才華，又很努力，亦相信自己可以贏到中國球手，並以此為目標去練習。他們各有特點，為這項運動帶來新的元素，可能是更有創意的打法，嘗試將節奏推得更快，或者打更多更重的旋。至於我自己，我在正手及反手的力量都很強，我都會嘗試創新，為乒乓球運動帶來更多新的東西。」

卡達雲奴在巴黎奧運打入四強，最後得第四名。（Getty Images）

精通7種語言 喜歡玩扭計骰

打了3屆奧運，卡達雲奴一步一步靠近目標，他想贏中國、贏重要冠軍。他說：「我打了乒乓球很長時間，但亞洲球手其實比我更早起步，他們打波的時間比我還要多。我相信打得愈多，我會愈打愈進步。我需要時間及練習，朝正確的目標前進。當然，贏中國球手、成為最佳，是每項比賽最大、最重要的目標。你不可能每天都保持最高水平，但你要一直心懷遠大的目標，再在每日定一些小目標給自己。」

在2025年，於澳門舉行的世界盃，卡達雲奴擊敗世界第三的張本智和，再贏世界第二的王楚欽，最後打敗世界第一的林詩棟，成為世界冠軍。在最新世界排名，卡達雲奴由第五升上第三。

卡達雲奴除了球技出眾，語言天分亦很強，能說7種語言，包括葡萄牙語、英語、西班牙語、德語、普通話、法語及意大利語。他喜歡地理，可以背出所有國家的首都。

巴西乒乓球手卡達雲奴喜歡玩扭計骰。（網上片段截圖）

卡達雲奴是一位扭計骰愛好者，收藏了超過70個不同大小的扭計骰，他平均只需9秒就可以還原一個扭計骰。他說：「我也經常下棋，喜歡彈結他、夏威夷小結他。這些是我在疫情期間學的，在2020年，我嘗試學樂器，我覺得它們可以放鬆身心。正如我的教練所說，有時候身體很重負擔時，腦袋就會變得懶惰。我覺得做不同的活動，對保持大腦活躍及放鬆很有好處。」

巴西乒乓球手卡達雲奴喜歡玩扭計骰。（網上片段截圖）

此外，他是一位素食運動員。「我已經成為素食者有6至7年。」在一篇去年的報道中，他說：「看了一部紀錄片後，我開始研究素食對健康及運動表現的益處。剛開始的時候有點不尋常，但現在沒有問題了。」

卡達雲奴希望自己的成功，可以幫助巴西的乒乓球發展，他十分羨慕中、日、韓往往可以派多名選手參賽。他嘆道：「如果能有其他人可以跟我並肩作戰就好了。如果有隊友及朋友跟我說同一樣的語言，就像其他國家的隊伍那樣，會對我有幫助。」

包括卡達雲奴，目前巴西只有4位球手排男單前100名內。排在卡達雲奴之下的巴西球手是46名的艾殊（Vitor Ishiy）。

卡達雲奴贏得世界盃冠軍。（Getty Images）

「始終這是一項個人運動。去到乒乓球枱，你都是孤軍作戰。不過，你會感覺到中國隊實力很強，他們有很多球手，形成隊伍，日本及韓國也是。當其他國家往往可以派一隊人參賽時，獨自一人參賽會困難一點，但這種挑戰亦令人興奮。」

「如果要跟中國、韓國、日本去比，我們還有漫漫長路。但我相信，總有一天，我們做得到的。」