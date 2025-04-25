「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰獎品貨不對辦　漁護署道歉兼補救

早前有山友投訴，「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的獎品貨不對辦，網站上寫鈦金屬杯，但領獎時發現實物是鋁合金杯。漁護署昨日（24）透過社交網站向公眾道歉，表示活動承辦商及生產商溝通上有誤會。

漁護署已警告及責成承辦商採取補救措施，正重新製造一批鈦金屬杯。得獎者無須交還鋁合金杯，漁護署之後會以訊息通知所有得獎者有關領取鈦金屬杯的安排。漁護署補充，上述的補救措施並不涉及合約以外的額外開支。



漁護署在社交網站道歉，承諾趕製一批鈦金屬杯予得獎者。（Facebook）

有山友在網上群組表示，今月領取了「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的獎品；活動網站寫明獎品為鈦金屬水杯，但收到的水杯包裝盒上卻標示材料為鋁合金，質疑貨不對辦。漁護署昨日透過社交網站向公眾道歉，承認出錯，表示正趕製鈦金屬水杯，稍後再送予得獎者。

完成「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰，便可以獲得特色多用途杯墊及鈦金屬杯。

漁護署展開調查 發現承辦商與生產商有誤會

漁護署回覆記者查詢時表示，近日接獲「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰參加者查詢有關獎品水杯的物料，隨即向活動合約承辦商了解並展開調查，發現由於該承辦商與其生產商溝通上的誤會，導致水杯使用了表面經硬質陽極處理（hard anodised）的鋁合金製造。

漁護署已向該承辦商發出警告，並責成承辦商採取補救措施。該承辦商已就事件承認錯誤及致歉，正重新製造一批使用鈦金屬製造的水杯，予所有得獎者稍後領取。該承辦商亦向本署提供水杯的物料成份報告和相關認證，以示所使用的鋁合金物料符合食品安全指引。

有山友在行山群組表示，發現「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的禮物貨不對辦，鈦金屬水杯變了鋁合金水杯。（Facebook群組截圖）

漁護署道歉兼宣布補救措施 網民讚有承擔

漁護署在回覆中表示，有關領取鈦金屬水杯的詳細安排，將於「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰網站（www.discoveringrncp.hk）盡快公布。屆時，漁護署亦會以訊息通知所有得獎者有關領取安排，得獎者無須交還已領取的鋁合金水杯。獎品的派發工作會繼續進行，承辦商會於水杯包裝上貼上材質說明，並於派發獎品時向得獎者說明情況。漁護署補充，上述的補救措施並不涉及合約以外的額外開支。

漁護署舉辦「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰，在紅花嶺郊野公園內設了8個打卡站點。（顏銘輝攝）

紅花嶺郊野公園去年成立，漁護署舉辦「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰。由去年11月2日開始，至今年2月28日，只要行山人士在這4個月內，於紅花嶺郊野公園內全部8個指定景點打卡，便可以獲得特色多用途杯墊及鈦金屬杯；而打卡了4至7個景點，亦可獲多用途杯墊。得獎者今月陸續領取獎品。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰活動共有約7500名參加者合資格獲得獎品水杯，至今約有4000名參加者已領取水杯。就此事件對參加者造成不便，漁護署謹此致歉。漁護署已於活動網站，以及本署和香港郊野公園Facebook專頁公布事件，並會繼續密切跟進有關情況。

在香港郊野公園的Facebook專頁，於道歉的帖文下，網民的留言普遍正面，讚賞漁護署有承擔及反應快，滿意解決方案。有人表示原本獎品得一隻杯，如今變成兩隻，感覺超滿足，「個新公園好靚，隻杯又好靚。而家仲會多一隻，超滿足」，「我哋行山都係為咗身體健康唧，有杯攞當然係最好啦，而家仲有兩隻添就更加好」。