郊野公園植樹日｜行山植樹免費領取樹苗　4.27及5.4舉行無須預約

漁農自然護理署將於2025年4月至5月的兩個星期日聯同郊野公園之友會舉辦郊野公園遠足植樹日，歡迎市民參加。活動費用全免，無須預先報名。在4月27日，植樹日於馬鞍山郊野公園白沙灣半島舉行；在5月4日，植樹日就在大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘舉行。參加人士需要在活動當日上午9時至10時30分期間，到指定登記地點即場登記，免費領取樹苗，再行山至植樹地點。



植樹活動活動無須預先報名。參加者請於活動當日上午9時至10時30分到指定活動登記點即場報名，由於植樹場地和樹苗數量有限，額滿即止。活動費用全免，漁護署會提供樹苗和借出工具予參加者。每場遠足植樹日提供約2000棵樹苗。

參加者宜於活動前獲得充足休息。活動當日，應穿著合適的衣服及鞋襪，並自備充足飲品、食物、個人遠足裝備、防曬用品及雨具。如有需要，參加者可自備環保袋，以便盛載樹苗帶往植樹地點。漁護署職員或郊野公園義工將於活動當日指導如何植樹。

植樹活動不會接受預先報名或為任何參加者預留樹苗。由於植樹場地所限，樹苗將以先到先得的方式派發，派完即止。

馬鞍山郊野公園白沙灣半島（漁護署網站)

第一次植樹活動：2025年4月27日（星期日）

植樹地點：馬鞍山郊野公園白沙灣半島

行程簡介：參加者於西貢獅子會自然教育中心岩石學堂起步，步行上山約45分鐘即可抵達植樹地點。沿途穿梭於森林之間，部份位置可欣賞西貢海之美景。植樹後，請沿原路折返後，可一併參觀西貢獅子會自然教育中心。

登記地點：西貢獅子會自然教育中心岩石學堂

步行距離：約 4 公里 (來回程)

步行時間：約 1.5 小時 (來回程)

綜合難度：★★☆☆☆(普通)

交通：搭九巴92、96R、城巴792M、綠色小巴1、1A、12、101M在北港巴士站下車

馬鞍山郊野公園白沙灣半島植樹活動地圖。（漁護署網站)

大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘。（漁護署網站)

第二次植樹活動：2025年5月4日（星期日）

植樹地點：大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘

行程簡介：參加者於元朗楊家村起步，步行上山約50分鐘即可抵達植樹地點。沿途可欣賞黃泥墩灌溉水塘美景。植樹後，可沿麥理浩徑第十段前行，並登往「千島湖清景台」俯瞰千島湖全貌。

登記地點：黃泥墩灌溉水塘

步行距離：約6公里 (全程)

步行時間：約3小時 (全程)

綜合難度：★★☆☆☆(普通)

交通：港鐵巴士K66於大棠黃泥墩村巴士站下車