馬鞍山行山｜石龍仔古道探林賞禾雀花車輪梅 雨天山路濕滑要小心
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
春天到來，天氣時暖時寒，還會下雨，今周中又是下雨天氣，小組安排走石龍仔（石壟仔）古道，探下禾雀花，富安花園集合。
（出發時間：2025年3月12日）
早上又下著毛毛細雨，到達富安花園早餐，9點30分起步穿過街市上梅子林車路到盡頭，左轉過橋經引水道轉上入林，走石龍仔古道看看林禾雀花至祠堂，原定左上鹿巢山，因有雨怕山路濕滑，逐改行程右轉石龍仔古道到茅坪五聯達大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+28
休後沿走麥徑上打瀉油坳，經古道至岔口，轉上石芽背，下山出大輋村下黃泥頭搭車，今日走約10公里，約4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+19
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
釣魚翁行山｜廟仔墩上345米釣魚翁頂 落布袋澳回將軍澳轉車龍脊行山｜土地灣起步至打爛埕頂山、雲枕山 打卡絕美海景又易行深圳行山｜打卡梅沙尖新地標雲端觀景台！最美步道登上第三高峰鳳凰徑行山｜梅窩碼頭出發沿嶼南路上行 第一段易行短程可作熱身屯門元朗行山｜大欖涌路上行至大欖涌水塘大壩 打卡千島湖清景台港島徑行山｜大潭道出發漫步林蔭小徑 第7段賞大潭海灣赤柱半島
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】