馬鞍山行山｜石龍仔古道探林賞禾雀花車輪梅　雨天山路濕滑要小心

春天到來，天氣時暖時寒，還會下雨，今周中又是下雨天氣，小組安排走石龍仔（石壟仔）古道，探下禾雀花，富安花園集合。

（出發時間：2025年3月12日）



早上又下著毛毛細雨，到達富安花園早餐，9點30分起步穿過街市上梅子林車路到盡頭，左轉過橋經引水道轉上入林，走石龍仔古道看看林禾雀花至祠堂，原定左上鹿巢山，因有雨怕山路濕滑，逐改行程右轉石龍仔古道到茅坪五聯達大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後沿走麥徑上打瀉油坳，經古道至岔口，轉上石芽背，下山出大輋村下黃泥頭搭車，今日走約10公里，約4小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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