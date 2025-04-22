行山｜鞍山探索館周末周日辦鞍山旮旯墟　礦山古蹟導賞遊識歷史

這個周末打算到馬鞍山行山郊遊的朋友，不妨去鞍山探索館逛逛。鞍山探索館在4月26及27日舉辦鞍山旮旯墟，現場有攤位活動，參加者可現場報名，認識山藝實用技巧及體驗礦村兒時玩意。另外，這兩天還有一些要預先在網上報名的工作坊及導賞團，例如製作潮洲傳統食物、木板彩繪及礦山古蹟遊。



鞍山旮旯墟詳情。（鞍山探索館Facebook）

鞍山旮旯墟

日期：26/04（六）、27/04（日）

活動時間：上午10時 - 下午3時（請參考各項活動時間表）

地點：鞍山探索館



在4月26及27日，一連兩日將有各項精彩活動，包括礦山歷史導賞、食在礦山、舊木樑木板彩繪、山屋茶席體驗及山屋主題的活動攤位。現場報名的活動有親手製作香草盆栽、認識山藝實用技巧的登山學堂、昔日礦村兒時玩意的體驗。

這兩日各設3團礦山古蹟導賞遊，1小時的精華導賞團，帶你深入礦山，走訪礦場遺址，認識香港曾經輝煌的鐵礦史，時間有早上10時、中午12時及下午2時。礦山古蹟導賞遊需要預先在網上報名。

另外，有些工作坊亦需要預先網上報名，包括製作潮州傳統食物、靜心品茶及木板彩繪。

探索館把活化工程的舊木材保留下來，逾半世紀前恩光堂舊木樑升級再造為繪板，在這工作坊，你可以發揮創意自由彩繪或紀錄所思所想，繪畫屬於你的珍貴回憶，以色彩傳承礦山歷史。

至於品茶的工作坊名為山屋茶席，參加者可以在山屋茶座內靜心品茗，在團隊導師帶領下，從靜觀，嗅覺，再到味覺，慢慢釋放生活上的壓力。