01山記｜蝌蚪坪新設施真奇趣 糧船灣海鮮深受外籍人士歡迎？
在復活節的星期六及日，記者都有輕鬆上山，跟大家簡單分享少許見聞。上周六下午，花兩個半小時「快閃」蝌蚪坪及雞胸山。過去周日是天后誕，則入到西貢糧船灣看一看。
《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。
見聞1：蝌蚪坪上真的有「蝌蚪」
天氣炎熱，不宜中午行山，所以上周六下午3時從沙田圍出發，先行上蝌蚪坪。蝌蚪坪位於水泉澳邨旁，頂部平坦，可俯瞰沙田美景。以前去蝌蚪坪，頂上只是一片爛地，但如今修建了很多木製設施。憑標誌及建築風格看到，這些設施都是漁護署的作品。
在這些設施中，最令人難忘是「蝌蚪」！有個設施以不同高度的矮木柱砌成一粒蝌蚪，相信讓人在木柱上行走，訓練平衡。蝌蚪坪上真的有「蝌蚪」，算不算都叫有創意？此外，漁護署亦修過來往蝌蚪坪、貓仔山及衛奕信徑之間的山徑，加了很多指示牌，陡峭的位置加了級，相信方便到晨運及行山人士。衛奕信徑第五段相當沉悶，如今加了蝌蚪坪這個正規的中途撤退點，都是個不錯的做法。
行一少段衛徑後，走原始山徑上去看貓仔石。之後，繼續攀升上437米高的雞胸山。由貓仔石上雞胸山的路有點悶，欠缺風景，只是因為未上過雞胸山，所以打算到此一遊而已。今次一遊過後，相信未來沒有必要都不會再去，真的景觀欠奉。看完貓仔石的朋友，建議沿路回程，不必再上雞胸山。最後，下午5時半行到落黃大仙港鐵站。
見聞2：糧船灣酒樓如外國
過去星期日是天后誕，各處皆有慶祝活動，例如元朗有大型巡遊，蒲台島則在懸崖上的戲棚。記者到西貢糧船灣洲行山郊遊，順道湊湊熱鬧。糧船灣的人流比想像中多，回程全船滿座，更有滘西村的遊客因此未能登船。離糧船灣天后廟約10分鐘路程的沙橋有一間酒家，食客絡繹不絕，但大部分都不是行山客或參與天后誕活動的人，大多是坐快艇前來吃海鮮，而且主要是外籍人士。
糧船灣洲原本是香港第四大島嶼，但萬庫水庫的興建，令到糧船灣洲與西貢內陸連接在一起。兩年前，糧船灣增設街渡航線，來往西貢碼頭及糧船灣，途經滘西洲的滘西村，逢周末及假日服務，方便行山人士入去行山郊遊，參觀西貢海藝術節的展品。
而在天后誕當日，糧船灣十分熱鬧，主要有3類遊客，一是參與天后誕慶典的人，數以百計，十分虛冚，他們通常已包大船來回；二是中午坐快船登岸用膳的人，目測都有一百幾十；三是到該處郊遊逛逛的行山客，包括我在內，人數較少，靠街渡出入。
天后廟旁有間餐廳，中午時分幾張大枱都滿座，見到有食客自備香檳，有一枱很豪氣，人人一隻即開海膽。行到東丫村，有間士多，但士多表示適逢天后誕忙碌，所以只售飲料。沿岸邊村徑走，行至沙橋村，那裏有間海鮮酒樓，地方甚大。
這間酒樓似乎專做外國人生意。中午時分，食客一船船抵達酒樓外的碼頭，他們大多乘住快艇而來，有的更是騎水上電單車。登岸的食客主要是外國人面孔，佔比超過七成。在這間酒樓食飯，相信幾有到外國旅遊的感覺。儘管沙橋村沒有馬路連接外界，但只要有碼頭、有位泊艇，就有玩水的外籍客來用膳。
乘搭下午3時半從糧船灣開出的街渡回西貢，大排長龍。街渡不大，只有約80個座位，在糧船灣已經上滿8成。駛到滘西村時，船家嚴令不得超載，只能上十多人，結果有人無法登船，要在滘西村碼頭等多一小時。
這條航線單程65元，如果普通人來回已經要花130元，但長者有兩元優惠，來回只需4元，省了126元，夠你在沙橋頭的酒樓叫碟炒飯！從回程船得見，至少一半乘客是長者。在兩元交通津貼設劃中，長者最抵搭的就是街渡！不過，坐一架爆滿的街渡並不舒適，尤其下層室內空氣不流通，冷氣形同虛設，坐上層吹海風會更舒服。
見聞3：大金鐘山腰垃圾令人費解
此外，再上一個星期日早上到大金鐘，樂見幾乎全無一人的昂平草原，但在登大金鐘的路上，卻見到奇怪的景象，有一包垃圾包得好好，又綁得好好，掛在山徑旁的樹上，目測入面是外賣盒。
亂拋垃圾相信是為了貪圖方便，但把垃圾包好、紮好、綁好在樹上，本來就不是方便的事。為何那人有心包好垃圾卻沒有心帶走呢？真的令人費解。