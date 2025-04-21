01山記｜蝌蚪坪新設施真奇趣　糧船灣海鮮深受外籍人士歡迎？

在復活節的星期六及日，記者都有輕鬆上山，跟大家簡單分享少許見聞。上周六下午，花兩個半小時「快閃」蝌蚪坪及雞胸山。過去周日是天后誕，則入到西貢糧船灣看一看。



在蝌蚪坪上可見觀賞沙田的景色。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



見聞1：蝌蚪坪上真的有「蝌蚪」

天氣炎熱，不宜中午行山，所以上周六下午3時從沙田圍出發，先行上蝌蚪坪。蝌蚪坪位於水泉澳邨旁，頂部平坦，可俯瞰沙田美景。以前去蝌蚪坪，頂上只是一片爛地，但如今修建了很多木製設施。憑標誌及建築風格看到，這些設施都是漁護署的作品。

蝌蚪坪上有「蝌蚪」外形的設施。（顏銘輝攝）

蝌蚪坪上有「蝌蚪」外形的設施。（顏銘輝攝）

在這些設施中，最令人難忘是「蝌蚪」！有個設施以不同高度的矮木柱砌成一粒蝌蚪，相信讓人在木柱上行走，訓練平衡。蝌蚪坪上真的有「蝌蚪」，算不算都叫有創意？此外，漁護署亦修過來往蝌蚪坪、貓仔山及衛奕信徑之間的山徑，加了很多指示牌，陡峭的位置加了級，相信方便到晨運及行山人士。衛奕信徑第五段相當沉悶，如今加了蝌蚪坪這個正規的中途撤退點，都是個不錯的做法。

有個腳踏平台。（顏銘輝攝）

漁護署在蝌蚪坪新建郊遊設施。（顏銘輝攝）

貓仔石。（顏銘輝攝）

行一少段衛徑後，走原始山徑上去看貓仔石。之後，繼續攀升上437米高的雞胸山。由貓仔石上雞胸山的路有點悶，欠缺風景，只是因為未上過雞胸山，所以打算到此一遊而已。今次一遊過後，相信未來沒有必要都不會再去，真的景觀欠奉。看完貓仔石的朋友，建議沿路回程，不必再上雞胸山。最後，下午5時半行到落黃大仙港鐵站。

見聞2：糧船灣酒樓如外國

過去星期日是天后誕，各處皆有慶祝活動，例如元朗有大型巡遊，蒲台島則在懸崖上的戲棚。記者到西貢糧船灣洲行山郊遊，順道湊湊熱鬧。糧船灣的人流比想像中多，回程全船滿座，更有滘西村的遊客因此未能登船。離糧船灣天后廟約10分鐘路程的沙橋有一間酒家，食客絡繹不絕，但大部分都不是行山客或參與天后誕活動的人，大多是坐快艇前來吃海鮮，而且主要是外籍人士。

周日正值天后誕，糧船灣的天后廟舉行活動。（顏銘輝攝）

糧船灣洲原本是香港第四大島嶼，但萬庫水庫的興建，令到糧船灣洲與西貢內陸連接在一起。兩年前，糧船灣增設街渡航線，來往西貢碼頭及糧船灣，途經滘西洲的滘西村，逢周末及假日服務，方便行山人士入去行山郊遊，參觀西貢海藝術節的展品。

糧船灣的天后廟。（顏銘輝攝）

而在天后誕當日，糧船灣十分熱鬧，主要有3類遊客，一是參與天后誕慶典的人，數以百計，十分虛冚，他們通常已包大船來回；二是中午坐快船登岸用膳的人，目測都有一百幾十；三是到該處郊遊逛逛的行山客，包括我在內，人數較少，靠街渡出入。

在糧船灣排隊上街渡。（顏銘輝攝）

天后廟旁有間餐廳，中午時分幾張大枱都滿座，見到有食客自備香檳，有一枱很豪氣，人人一隻即開海膽。行到東丫村，有間士多，但士多表示適逢天后誕忙碌，所以只售飲料。沿岸邊村徑走，行至沙橋村，那裏有間海鮮酒樓，地方甚大。

在沙橋村的酒家有很多外籍人士光顧，他們大多坐快艇從酒家前的碼頭上岸。（顏銘輝攝）

在沙橋村的酒家有很多外籍人士光顧，坐滿了多張大枱。（顏銘輝攝）

這間酒樓似乎專做外國人生意。中午時分，食客一船船抵達酒樓外的碼頭，他們大多乘住快艇而來，有的更是騎水上電單車。登岸的食客主要是外國人面孔，佔比超過七成。在這間酒樓食飯，相信幾有到外國旅遊的感覺。儘管沙橋村沒有馬路連接外界，但只要有碼頭、有位泊艇，就有玩水的外籍客來用膳。

沙橋村的小沙灘。（顏銘輝攝）

糧船灣舊稱龍船灣、龍船澳，據說居民以前使用一種瘦長的船作為交通工具，由於貌似龍舟，因而得名；另有一個說法，昔日很多船隻經過糧船灣的海域，包括運載糧食的船及貨船，糧船灣亦成為船隻補給糧水的中轉站。。（顏銘輝攝）

乘搭下午3時半從糧船灣開出的街渡回西貢，大排長龍。街渡不大，只有約80個座位，在糧船灣已經上滿8成。駛到滘西村時，船家嚴令不得超載，只能上十多人，結果有人無法登船，要在滘西村碼頭等多一小時。

上船時，街渡內十分擠擁。有內地遊客沒有八達通，要找現金付船費。（顏銘輝攝）

這條航線單程65元，如果普通人來回已經要花130元，但長者有兩元優惠，來回只需4元，省了126元，夠你在沙橋頭的酒樓叫碟炒飯！從回程船得見，至少一半乘客是長者。在兩元交通津貼設劃中，長者最抵搭的就是街渡！不過，坐一架爆滿的街渡並不舒適，尤其下層室內空氣不流通，冷氣形同虛設，坐上層吹海風會更舒服。

見聞3：大金鐘山腰垃圾令人費解

此外，再上一個星期日早上到大金鐘，樂見幾乎全無一人的昂平草原，但在登大金鐘的路上，卻見到奇怪的景象，有一包垃圾包得好好，又綁得好好，掛在山徑旁的樹上，目測入面是外賣盒。

在大金鐘上看昂平草原。（顏銘輝攝）

在大金鐘的山腰，見到有一袋包好垃圾被掛在樹上。究竟為何要這樣做？（顏銘輝攝）

亂拋垃圾相信是為了貪圖方便，但把垃圾包好、紮好、綁好在樹上，本來就不是方便的事。為何那人有心包好垃圾卻沒有心帶走呢？真的令人費解。

在大金鐘山頂上見到的垃圾。（顏銘輝攝）