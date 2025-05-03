鳳凰徑行山｜漫步第4段賞絕色風光！昂坪遠眺石壁水塘港珠澳大橋

此段離別昂坪，繞過石壁水塘北面，下達到羌山道。全段走在林間，平緩下行，為之前與接著的路段稍作緩衝。

長度：4公里 時間：1小時



標距柱：L027 - L035

導賞點

沿鳳凰觀日牌坊左手面的小徑下行，不久到達與石壁郊遊徑的交匯處，按路牌接走第四段。這段向南下行的山徑亦名為「貝納祺路」，貝納祺為昂坪茶園的始創人。

點擊下圖看看鳳凰徑第四段特色風光！

+ 5

離開分岔路後，會見到在右方的兩個高度相約的山峰，分別為高479米的木魚山和493米的獅子頭山。大嶼山有不少山峰都以動物命名，多數為山的外貌類似其名，遊人不妨多用想像力細味箇中情趣。走在山麓上，不久整個石壁水塘映入眼簾。春夏之間，這裡常有迷霧纏繞，恍如山中仙湖一樣；霧散後，卻見到湛藍的湖水、蔚藍的天空與東灣泛光的海水混成一色，令人有感各種自然色彩的奧妙。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

+ 14

到達大風坳，沿石道穿過綠林深處，不久便會聽到城市的聲音，是巴士或汽車的電動機械聲。見到羌山道便是本段終點。

於貝納祺路前望，可以見到連綿的狗牙嶺由鳳凰主峰向西南向下伸延到石壁水塘。狗牙嶺分「東狗牙」、「中狗牙」、「西狗牙」三個山脊，最高為589米。此嶺山勢險要，但風光絕色。

【編按：漁護署在2008年修改鳳凰徑第4段走線，捨木魚山、獅子頭山而取道彌勒山及昂坪通往大風坳，起點及終點不變，路程距離亦相若】

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1R號*（於紅磡碼頭廣場上車）、2號（於梅窩碼頭上車）或23號（於東涌市中心上車），在昂坪總站下車，沿茶園小徑步行至起點。*只於星期日或公眾假期行駛

終點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號（至梅窩碼頭）、11號或23號（至東涌市中心）。



【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第四段：昂坪＞深屈道】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！