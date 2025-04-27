行山｜馬鞍山郊遊徑接麥徑4段　走過彎曲山賞花看海出水浪窩

三月時分天氣清清涼涼，行山好舒服，今周安排行馬鞍山郊遊徑，耀安邨巴士站旁集合。

（出發時間：2025年3月26日）



早上在耀安邨吃過早餐，9點15分在巴士總站旁休憩地出發，經恆安街車路步至天橋底，走捷徑接馬鞍山車路上行至馬鞍山燒烤場，整理一下拍張大合照，沿馬鞍山郊遊徑上山，到岔口逆行麥徑四段經大金鐘、彎曲山到馬鞍坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 66

休後續行麥徑四段經黃竹洋出水浪窩，到達終點走到巴士站搭299x回大水坑下午茶。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 19

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】