港超聯︱理文左閘一扭五跑足半場轟金球：生涯最佳　挫東方升次席

港超聯爭標最後直路，理文周日（26日）主場憑日援立花稜也射入金球，2：1擊敗爭標對手之一的東方升上次席，繼續追趕榜首的大埔。



賽前東方與理文均少打榜首大埔一場兼落後4分，贏波即可收窄差距。東方後備名單多達10位22歲或以下球員，球隊缺少亞歷斯祖、賓紀文及洛迪古斯，外援米祖域只坐冷板，後備兵費利蒲薩、林衍廷與拿亞獲委重任。

當中拿亞客串左閘，負責「招呼」艾華頓，上半場甚為稱職，令這位翼鋒的威脅減至最低——盤扭並無「甜頭」，多選擇即時將皮球傳中。

艾華頓上半場受制於拿亞的嚴密防守。（袁志浩攝）

上半場戰況沒想像中緊湊，東方多控球在腳，4分鐘，梁冠聰左路罰球斬入禁區，巴科爾門前加一腳改變方向但中柱。戰至19分鐘，艾華頓左路傳中，羅沙尾柱二傳入中路，安尼亞抽射省中守衛，皮球彈至黃威面前，這位中場勁射但出界。

黃威錯失機會。（袁志浩攝）

換邊後理文表現脫胎換骨，全隊明顯更上力，46分鐘羅沙挑傳安尼亞入楔，再橫傳艾華頓起腳射斜；之後保利臣窄位抽中網側，羅沙遠射燙近柱也僅被葉鴻輝撲走。

67分鐘理文終先開紀錄，艾華頓開出左路角度，杜度跳頂破網；加上立花稜也三分鐘後「個人表演」，此子後場左路搶波後引球推進，乘安尼亞交叉走位引走敵軍，一人突破五名守衛單刀射入，助理文領先至2：0。

立花稜也助攻助守。（袁志浩攝）

東方之後換入更多小將，當中高銘浩、李俊霆頻頻創造威脅，82分鐘高銘浩右路傳中，理文解圍不遠，梁振邦起腳中楣彈出，李俊霆補中雖被泰法蘇尼護空門，但皮球中楣底後彈入網。最終東方輸1：2，將聯賽次席拱手讓予理文，理文則只落後大埔1分，且聯賽已完成所有與前四球隊的對壘。

東方小將李俊霆補中追近。（袁志浩攝）

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理文暫代主帥朱兆基稱，留前鬥後是球隊部署，「上半場兩隊都保守，因知道不能先失球，今場若打和或輸波都無希望爭標，所以最後一定要去。」他認為球隊慢慢重建信心，隊內也十分團結，「繼續追（大埔），這位置（次席）會開心一點。」

理文暫代主帥朱兆基。（袁志浩攝）

來自日本的立花稜也賽後當選今仗最佳球員，他接受一眾隊友與球迷歡呼，「這是我第一次射入這樣的金球，也許這是我生涯最佳入球。」

談到那記入球，他表示搶波後自知速度快，因為嘗試盤球向前，「我想找隊友（傳），但發現沒有人，所以嘗試繼續帶，最終入波。」他稱會與家人好好慶祝，並把入球獻給一直支持的球迷。

立花稜也享受隊友與球迷的歡呼聲。（袁志浩攝）

東方主帥盧比度就稱，球隊傷兵眾多，幸一眾年青球員發揮出色，「他們沒有令我驚喜，因為我比任何人都清楚其能力。」

他強調球隊季初便沒有視爭標為目標，因此即使跌落聯賽榜第三位，他仍沒半點失落，「我很高興，球隊今日踢得很好，輸給理文是應該的，他們有更多預算、更強大的人腳。」

東方主帥盧比度。（袁志浩攝）

擔任正選的馬希偉今場表現相對失色，但盧比度仍力撐這位21歲球員，「假如我們沒有他，不如不踢。他整季都很平穩，只是今天踢得不太好，他未來仍會踢正選，也很有可能很快就到內地發展，這都是他值得的。」