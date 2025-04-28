意甲爭標風起雲湧　麥湯米尼入球停不了　領拿玻里上榜首劍指冠軍

蘇格蘭中場麥湯米尼（Scott McTominay）去年夏天以約2500萬鎊轉會費，從英超的曼聯加盟意甲的拿玻里，表現如魚得水。在周日意甲，麥湯米尼梅開二度，助拿玻里主場2：0贏拖連奴，令球隊取得爭標主導權，暫時以3分優勢領先國際米蘭排榜首。



麥湯米尼近況大勇，周日梅開二度，幫拿玻里2：0贏拖連奴。（路透社）

麥湯米尼近況大勇，周日梅開二度，幫拿玻里2：0贏拖連奴。（路透社）

麥湯米尼今場梅開二度，近況大勇，近3場入5球，幫拿玻里連贏安玻里、蒙沙及拖連奴。適逢競爭對手國際米蘭低迷，錄得兩連敗，令拿玻里由落後3分，變成如今在榜首領先3分，掌握爭冠主導權。

麥湯米尼近況大勇，周日梅開二度，幫拿玻里2：0贏拖連奴。（路透社）

麥湯米尼今季聯賽攻入11個入球，取代10球的丹尼士羅，成為意甲史上單季入球最多的蘇格蘭球員。麥湯米尼已經成為拿玻里球迷的寵兒，獲得不少花名，包括「麥來戰士（McTerminator）」、「玉面飛龍（MacGyver）」、「開瓶器」及「麥兄弟（McFratm）」。

麥湯米尼近況大勇，周日梅開二度，幫拿玻里2：0贏拖連奴。（路透社）

麥湯米尼最喜歡的花名是麥兄弟，Fratm是那不勒斯當地的用語，有兄弟的意思，代表當地球迷已視他為一家人。拿玻里目前34戰得74分，領先34戰71分的國米，現居意甲榜首。麥湯米尼說：「我們不可以太興奮，雖然我們現在帶頭，但一定要保持冷靜，逐場逐場去踢。如果我們之後不能取得連勝，今場的勝利就會變得不重要了。」

拿玻里主帥干地。（路透社）

拿玻里教練干地亦說：「我們還有4步要走。我們要對萊切、帕爾馬這些護級球隊，還有熱拿亞及卡利亞里。成功與否就在我們自己手上。我們有堅定的決心，這支球隊亦很清楚自己的實力，還有在今場比賽，球迷像第12、13人給予我們支持。」