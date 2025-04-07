雲尼亞里率羅馬15輪不敗　回絕球隊挽留好意：望死前看看這個世界

「我想在死之前，看看這個世界除足球以外還有什麼（Before I die, I want to see what is out there beyond football）。」

73歲的雲尼亞里（Claudio Ranieri）去年退休，但11月復出執教戰績不佳的羅馬，但如今在這位老帥率領下，羅馬周一（7日）以1：1戰和祖雲達斯後，在意甲已連續15輪不敗，有望取得歐洲賽資格。

羅馬上下都希望雲尼亞里留隊，但他拒絕好意：「大笨鐘正滴答作響——它說時間快到了。」



雲尼亞里去年11月重執羅馬教鞭。（Getty Images）

羅馬去年11月10日辭退祖域（Ivan Juric），當時球隊12戰僅得13分，與降班區只有4分差距，為平息球迷盛怒，他們邀請已退休的雲尼亞里出山再次接掌球隊。該意大利主帥球員時期在羅馬出道，退役後曾兩次執教母會。

雲尼亞里擅長拯救頹勢球隊，因而有「補鍋匠」之稱。他最廣為人知的功蹟，或許是2015/16球季帶李斯特城童話奪得英超冠軍，雲尼亞里也曾在1988年率領卡利亞里從意大利第三級聯賽連升兩級，2022年再次執教時，再帶領他們從意乙重返意甲，並在2023/24球季結束確保球隊留在意甲後退休。

2023年夏天，卡利亞里需出戰降班附加賽，雲尼亞里在球隊險勝後激動落淚。（X影片截圖）

退休僅數月後便復出執起羅馬教鞭，他解釋：「我必須澄清，只有羅馬或卡利亞里才能讓我改變主意，命運希望我在這裏結束生涯。」羅馬在他帶領下戰績突飛猛進，2025年共獲33分，上個月一度是期內五大聯賽得分最多一隊，目前僅次於法甲班霸巴黎聖日耳門（34分）。

2025年五大聯賽最高分球隊

巴黎聖日耳門（法甲） 12場 34分

羅馬（意甲） 13場 33分

拜仁慕尼黑（德甲） 13場 32分

巴塞隆拿（西甲） 11場 29分

利物浦（英超） 13場 28分



雲尼亞里與羅馬的合約會在季尾結束，隊內球員多次公開表示希望他能留在球隊，安祖利奴（Angelino）表示球隊所有人都愛雲尼亞里：「如果他能留隊，我們都會很開心。雲尼亞里總能讓我以最佳狀態出戰，這是我生涯最佳時期，我想長期留在羅馬。」

安祖利奴（右）表示全隊都很喜歡雲尼亞里。（Getty Images）

現時羅馬排在意甲第7，僅落後第6的拉素1分，歐洲賽資格近在咫尺，體育總監Florent Ghisolfi當然也不希望這位老帥季尾離隊：「他擁有非凡智慧，與羅馬關係根深蒂固。若我們能找到另一位同樣深愛及尊重這間球會的主帥，那自然是完美，但不幸的是，沒有人能像雲尼亞里一樣。」

讓羅馬眾人失望的是，雲尼亞里不打算繼續執教。（Getty Images）

雖然受球會上下愛戴，但雲尼亞里對祖雲達斯賽後拒絕再次延後退休計劃：「我去年便已經退下來了，之後有些球隊邀請過我，但我說只會為羅馬及卡利亞里重返球場。我其實不想這事情發生，因為他們來找我，便意味着球會陷入困難。」

他解釋想好好享受人生：「我（擔任足球教練）已經環遊世界35年，但從來沒有時間去真正看看這個世界。我想在死之前，看看足球以外還有什麼，我認為這種想法很合理。」

「大笨鐘正滴答作響——它說時間快到了。」雲尼亞里續說道。