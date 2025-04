雲尼亞里率羅馬15輪不敗　回絕球隊挽留好意：望死前看看這個世界

「我想在死之前,看看這個世界除足球以外還有什麼(Before I die, I want to see what is out there beyond football)。」

73歲的雲尼亞里(Claudio Ranieri)去年退休,但11月復出執教戰績不佳的羅馬,但如今在這位老帥率領下,羅馬周一(7日)以1:1戰和祖雲達斯後,在意甲已連續15輪不敗,有望取得歐洲賽資格。

羅馬上下都希望雲尼亞里留隊,但他拒絕好意:「大笨鐘正滴答作響——它說時間快到了。」



雲尼亞里去年11月重執羅馬教鞭。(Getty Images)

羅馬去年11月10日辭退祖域(Ivan Juric),當時球隊12戰僅得13分,與降班區只有4分差距,為平息球迷盛怒,他們邀請已退休的雲尼亞里出山再次接掌球隊。該意大利主帥球員時期在羅馬出道,退役後曾兩次執教母會。

雲尼亞里擅長拯救頹勢球隊,因而有「補鍋匠」之稱。他最廣為人知的功蹟,或許是2015/16球季帶李斯特城童話奪得英超冠軍,雲尼亞里也曾在1988年率領卡利亞里從意大利第三級聯賽連升兩級,2022年再次執教時,再帶領他們從意乙重返意甲,並在2023/24球季結束確保球隊留在意甲後退休。

2023年夏天,卡利亞里需出戰降班附加賽,雲尼亞里在球隊險勝後激動落淚。(X影片截圖)

退休僅數月後便復出執起羅馬教鞭,他解釋:「我必須澄清,只有羅馬或卡利亞里才能讓我改變主意,命運希望我在這裏結束生涯。」羅馬在他帶領下戰績突飛猛進,2025年共獲33分,上個月一度是期內五大聯賽得分最多一隊,目前僅次於法甲班霸巴黎聖日耳門(34分)。

2025年五大聯賽最高分球隊

巴黎聖日耳門(法甲) 12場 34分

羅馬(意甲) 13場 33分

拜仁慕尼黑(德甲) 13場 32分

巴塞隆拿(西甲) 11場 29分

利物浦(英超) 13場 28分



雲尼亞里與羅馬的合約會在季尾結束,隊內球員多次公開表示希望他能留在球隊,安祖利奴(Angelino)表示球隊所有人都愛雲尼亞里:「如果他能留隊,我們都會很開心。雲尼亞里總能讓我以最佳狀態出戰,這是我生涯最佳時期,我想長期留在羅馬。」

安祖利奴(右)表示全隊都很喜歡雲尼亞里。(Getty Images)

現時羅馬排在意甲第7,僅落後第6的拉素1分,歐洲賽資格近在咫尺,體育總監Florent Ghisolfi當然也不希望這位老帥季尾離隊:「他擁有非凡智慧,與羅馬關係根深蒂固。若我們能找到另一位同樣深愛及尊重這間球會的主帥,那自然是完美,但不幸的是,沒有人能像雲尼亞里一樣。」

讓羅馬眾人失望的是,雲尼亞里不打算繼續執教。(Getty Images)

雖然受球會上下愛戴,但雲尼亞里對祖雲達斯賽後拒絕再次延後退休計劃:「我去年便已經退下來了,之後有些球隊邀請過我,但我說只會為羅馬及卡利亞里重返球場。我其實不想這事情發生,因為他們來找我,便意味着球會陷入困難。」

他解釋想好好享受人生:「我(擔任足球教練)已經環遊世界35年,但從來沒有時間去真正看看這個世界。我想在死之前,看看足球以外還有什麼,我認為這種想法很合理。」

「大笨鐘正滴答作響——它說時間快到了。」雲尼亞里續說道。