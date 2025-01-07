意超盃｜AC米蘭落後2球劣勢反勝國米奪冠　干斯卡奧甫上任即捧盃

意大利超級盃決賽，AC米蘭在先落後兩球情況下，連入三球反勝國際米蘭，為球會史上第8次在這項賽事封王，但上一次奪冠已是2016年。

新帥干斯卡奧（Sergio Conceicao）上任僅兩場，已分別率隊擊敗祖雲達斯及國米兩大強敵，被問到中場休息時說了什麼帶領球隊反勝，這位葡萄牙名宿回答得十分風騷：「關於心態和一些小調整……教練在這個時候就要做點什麼，這正是他們出錢聘請我的原因。」



AC米蘭連入三球反勝國際米蘭，奪意大利超級盃冠軍。（路透社）

AC米蘭近況不佳 干斯卡奧季中受命

AC米蘭今夏與執教5季的主帥皮奧利（Stefano Pioli）分道揚鑣，新球季由方辛卡（Paulo Fonseca）執掌帥印，不過後者帶隊成績平平，17輪後過後僅排意甲第8，球會在12月尾將他辭退，聘請執教波圖7年間贏盡本土錦標的葡萄牙名宿干斯卡奧執教。

干斯卡奧上任後首戰，便率隊在周六的意大利超級盃4強以2：1反勝祖雲達斯，而決賽對手，便是同市死敵國際米蘭。

干斯卡奧承認對祖雲達斯一役，中場休息時大發雷霆。（路透社）

「我不是來交朋友」

上仗對祖雲達斯時半場落後，已讓干斯卡奧大發雷霆：「在更衣室那五分鐘，我當然沒有向球員送上親吻和擁抱。我很生氣，因為他們沒有照我的要求或準備去做。」不過他也感謝球員接受他的嚴厲態度：「因為我來這裏不是為了交朋友，而是為了勝利。」

決賽面對國米類似劇本再次出現——AC米蘭完半場前失守落後，換邊僅2分鐘又再失一球。落後至0：2，當以為「紅黑軍團」大勢已去時，他們卻展開反撲，迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）、普列錫（Christian Pulisic）先後在52及80分鐘入球追平，譚美阿巴謙（Tammy Abraham）再在補時階段起腳絕殺，助AC米蘭3：2反勝死敵，奪得失落8年的意大利超級盃冠軍。

譚美阿巴謙射入絕殺一球，助AC米蘭反勝奪冠。（Getty Images）

上任兩場接連擊敗兩大強敵

賽後被問到半場在更衣室說了什麼，干斯卡奧回答：「關於心態和球隊風格的事，也作了些小調整。我們對空間的閱讀能力不佳，致使下半場一開始便落後0：2，但這情況下能夠反勝，意味這支球隊擁有自己的特色，連續兩場面對強敵都能取勝。半場時教練就是要做點什麼改變，這是我工作的一部份，也是他們出錢聘請我的原因。」

奪冠時，他風騷地咬着雪茄慶祝教練生涯第13個錦標，但強調球隊明天便要收拾心態，準備周六（11日）深夜對卡利亞里的意甲賽事：「AC米蘭不應排在第7或第8，而是要在聯賽前列，我們也要在歐聯展示出這支球隊的實力。」