教宗方濟各離世｜意甲宣布聯賽延期 感謝教宗生前以足球宣揚和平
撰文：陳旭暉
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意大利甲組足球聯賽宣布，為哀悼教宗方濟各（Pope Francis）離世，原定於周三（23日）深夜舉行的4場聯賽及3場青年軍賽事將延期舉行。
教宗方濟各周一離世，終年88歲，意甲賽會宣布4場意甲賽事延期，包括拖連奴對烏甸尼斯、卡利亞里對費倫天拿、熱那亞對拉素及帕爾馬對祖雲達斯，另有3場青年軍賽事亦會延期，新比賽日期將另行通知。
意大利奧委會宣布，本周餘下所有在國內舉行的體育賽事，賽前都會為教宗默哀一分鐘。
教宗方濟各是意大利裔阿根廷人，一生熱愛足球，曾與兩代球王馬勒當拿及美斯會面，也視足球為推動和平與教育的途徑：「很多人說足球是世上最美好運動，我也這麼認為。」馬勒當拿在2020年11月病逝，走得比方濟各還要早。
他任內多次推動足球與宗教共融，望藉此宣揚和平，例如2014年在國際米蘭名宿辛尼迪建議下，在羅馬推動舉辦「跨宗教和平賽（Inter-religious Match for Peace）」，以團結不同宗教人士。
意甲賽會在聲明中表示：「意甲與天主教會及全世界一起哀悼教宗方濟各的逝世。我們深深感激他推動和平、團結及與不同人群對話，足球能夠而且必須幫助傳播這些價值。教宗方濟各是一位偉大的足球迷，他多次強調足球的教育及社會價值，對世界各地的足球運動表現出真摯的感情。」
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