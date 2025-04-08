足球轉會｜碧咸班主夢想組合迪布尼＋美斯　國際邁亞密有望實現

曼城中將核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）日前宣布季尾離隊，英國《每日郵報》指他可能轉戰美職聯，加盟國際邁亞密與球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）組成夢幻拍檔。

The Athletics及ESPN更指，國際邁亞密其實已「Mark定」迪布尼，若有意出手的話，可優先與他談判，其他美職聯球會無權插手。



迪布尼早前宣布季尾離開曼城。（Getty Images）

33歲的迪布尼日前宣布，會在今季結束後以自由身離開效力10年的曼城，去年便曾傳出有沙特及美職聯球會打算羅致這位比利時中場。當時盛傳美職聯的聖地亞哥FC有意簽入迪布尼，之後體育總監Tyler Heaps表示雙方雖然已經商討，但迪布尼的薪酬超出球會預算。

《每日郵報》指國際邁亞密正考慮簽下迪布尼，現時他們陣中有3位超出薪酬上限的指定球員，包括美斯、布斯基斯及佐迪艾巴，不過36歲的布斯基斯合約將於今年夏天到期，暫未知去向如何。若他選擇退役，迪布尼加盟便正好填補此空缺，而且在班主碧咸麾下，相信要滿足迪布尼的薪酬要求不成問題。

迪布尼有望加盟國際邁亞密，與球王美斯成為隊友。（路透社）

美職聯特別規則 國際邁亞密擁優先權

The Athletics及ESPN報道，國際邁亞密擁有迪布尼的「發現權（discovery rights）」，假如迪布尼有意轉戰美職聯，國際邁亞密可優先與他談判，其他球會不可加入爭奪，防止推高球員薪酬及轉會費。

相關規則列明，每間球會的「發現名單」上最多可列5位球員，名單能隨時增加或刪減，但有不少限制，例如不能是現役美職聯球員、未成年球員等；若有多於一間球會想將某球員列入發現名單，以更早提出申請的球會優先；如多於一間球會同一天申請，則目前在常規賽積分較少的球會優先。