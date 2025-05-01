歐聯四強｜17歲耶馬更勝同齡美斯　巴塞危機中挺身而出迫和國米

巴塞隆拿主場對國際米蘭的歐聯（又譯：歐冠）四強首回合賽事雙方上演入球騷，巴塞出乎意料地30秒便失守，21分鐘更落後至0：2，魯營頓時鴉雀無聲。巴塞在危機中由17歲的耶馬（Lamine Yamal）挺身而出，帶領球隊半場前追平。

即使最終巴塞只能與國米踢成3：3未佔甜頭，耶馬再次耀眼的演出讓他再次被球評家拿來與美斯相提並論，獲封表現更勝同齡的阿根廷球王。



歐聯四強｜巴塞在危機中由17歲的耶馬（Lamine Yamal）挺身而出，帶領球隊半場前追平。（路透社）

耶馬成歐聯準決賽最年輕入球者 菲力克：他總是挺身而出

年僅17歲零291日的耶馬，歐聯四強對國米正選上陣，這場是他第100次為巴塞一隊上陣。他24分鐘的入球率領巴塞大反擊，成為歐聯準決賽最年輕入球者，並以上乘的盤扭和個人技術持續威脅國米防線，賽後獲主帥菲力克（Hansi Flick）大讚， 「我們在落後兩球的劣勢下，耶馬以一個奇妙的入球帶領我們，那個入球至為關鍵，他的表現非常好。」

這位德國教頭續稱：「我們踢出風格並嘗試取勝，耶馬是我們一個非常重要的球員。他已在大賽中證明自己，他總是能夠挺身而出。」

歐聯四強｜耶馬閃耀巴塞隆拿，魯營球場就如他的遊樂場。（路透社）

國米主帥稱讚：50年一遇的天才

對手國際米蘭教練施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）同樣對耶馬讚不絕口， 指出他要在半場時作出幾項調節嘗試看管這位天才球員，「我們需要加強看管耶馬，但說起來就容易。我對他印象深刻，他為我們帶來大量麻煩，尤其是上半場最後30分鐘。」小恩沙基更指：「他是每隔50年才出現的天才，之前我從未親眼看到他的表現，今天他真是讓我難忘。」

不用50年，巴塞隆拿享負盛名的拉瑪西亞青訓學院已先後培養美斯和耶馬兩大奇才。阿根廷球王美斯獲譽史上最佳之一，與同鄉前輩馬勒當拿、巴西球王比利齊名。然而美斯17歲的時候，仍在朗拿甸奴身伴學藝，耶馬卻已能獨擔大旗，因此評論一致認為，耶馬的表現較美斯17歲的時候更勝一籌。

西班牙球迷曾在歐國盃決賽前高舉美斯為尼馬洗澡的照片。（Getty Images）

加歷查：就如在看全盛期美斯

一班負責評論今場比賽的足球名宿，都對耶馬大表欣賞。曼聯名宿里奧費迪南認為，「純粹以足球天份而論，我覺得耶馬比起全球五大聯賽任何一位球員水平都更高。17歲，真是難以置信。這孩子在最大舞台揮灑自如，每當巴塞有機會打開對手缺口，一班隊友都看向耶馬。」

利物浦名將加歷查稱，「他的表現就如美斯，我們就如看着全盛時期的美斯一樣。全場所有人幾乎都在停下來看他會做什麼，真是很出色。」

亨利：有力超越美斯C朗以及不同年代各大球王

耶馬上星期才說過，他從不會拿自己跟美斯比較。巧合的是，為巴塞上陣首100場過後，二人都直接參與55個入球，美斯的入球多出19球，但耶馬的助攻遠勝對方。今季他改穿美斯生涯初期曾穿上的巴塞19號球衣，就算不想跟前輩相提並論，眾人還是一直拿二人來比較。

曾效力巴塞的名將亨利甚至認為，耶馬將來或可更勝美斯，「足球永遠有一件令我感到神奇的事，就是當你以為一個人無可能被追上或超越，或無人可以較美斯和C朗拿度更優秀，在我的年代是比利和馬勒當拿，施丹，朗拿度或是誰，然後耶馬來了。他所做的實在瘋狂，真是絕非常人。」