美斯保鑣遭國際邁亞密限制　衝入球場攔截球迷畫面不復再｜美職聯

撰文：陳旭暉
出版：更新：

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在2023年加盟美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami）後，貼身保鑣Yassine Cheuko不時成為球迷焦點。
他迅速而果斷地攔截狂熱球迷的專業表現，多次獲外界稱讚，但Yassine Cheuko近日表示，他被禁止進入球場草地範圍，只能以另一方式保護美斯。

Yassine Cheuko被禁止踏足草地。（Getty Images）

美斯保鑣：「他們禁止我踏足球場」

Yassine Cheuko近日露面次數減少，他接受Youtube頻道《House of Highlights》訪問時表示，由於美職聯改變政策，他的工作因而受到限制，「他們禁止我再次進入足球場」（They don't allow me to be on the field anymore），但未有解釋具體原因。

相關訪問片段現已被刪除，Yassine Cheuko表示，在歐洲工作7年期間，法甲及歐聯只有6人衝入球場：「我來到美國工作20個月，便已經有16人衝入球場，這是很大問題。我並非問題所在，讓我幫助美斯。」他認為自己有豐富相關經驗：「我理解他們的決定，但我覺得我們可以一起做得更好。」

Yassine Cheuko盡責保護美斯，表現獲外界肯定，但遭球會禁足球場草地。（Getty Images）

傳美斯不滿球會決定

ESPN報道，美職聯回應指沒有改變球隊保安政策；國際邁亞密表示，不讓Yassine Cheuko出現在場邊是球會決定，而非美職聯賽會，而且Yassine Cheuko仍為球會僱用的保安人員。

The Athletics指與國際邁亞密相關的匿名人士表示，美斯對Yassine Cheuko近期被限制活動範圍而感到不滿：「事情已持續一年，美斯及Yassine Cheuko都對此感到失落，Yassine Cheuko一直不滿其他美職聯保安，認為如果他們表現好一點的話，便根本不需要他。」報道續指，他現在有時會留守在球員通道或是私人包廂。

報道指美斯對Yassine Cheuko近期被限制活動範圍感到不滿。（Getty Images）

國際邁亞密今年初與數間南美洲球會友賽後，Yassine Cheuko便曾在Instagram發文，批評秘魯及洪都拉斯的球場保安失職：「他們大多數人都沒有完全專注於自己的職責，而是忙於觀看比賽或拍照、錄影。由於他們缺乏專注，因此我要衝入球場作出行動。」

美斯大隻佬保鑣8秒跑到中圈攔截球迷　獲網民大讚：做法相當溫柔美斯訪港｜狂熱球迷試圖突破防線　美斯保鑣指揮佈防展功架美斯保鑣MVP級表現護主　碧咸介紹有料到　網友：迪保羅應很妒忌拉芬夏爆粗揚言打倒阿根廷　巴西大敗後遭美斯一句KO︱足球熱話世界盃外圍賽｜阿根廷大勝巴西奪入場券　美斯是否再戰成最大懸念美斯內收肌受傷落選阿根廷大軍　無緣對烏拉圭巴西｜世界盃外圍賽足總收多個外隊賽申請　會謹慎審核：特別關注曾令人失望的主辦方
足球
足球熱話
美斯（Lionel Messi）
美職聯 Major League Soccer (MLS)
國際邁亞密