美斯保鑣遭國際邁亞密限制　衝入球場攔截球迷畫面不復再｜美職聯

美斯(Lionel Messi,又譯:梅西)在2023年加盟美職聯球隊國際邁亞密(Inter Miami)後,貼身保鑣Yassine Cheuko不時成為球迷焦點。

他迅速而果斷地攔截狂熱球迷的專業表現,多次獲外界稱讚,但Yassine Cheuko近日表示,他被禁止進入球場草地範圍,只能以另一方式保護美斯。



Yassine Cheuko被禁止踏足草地。(Getty Images)

美斯保鑣:「他們禁止我踏足球場」

Yassine Cheuko近日露面次數減少,他接受Youtube頻道《House of Highlights》訪問時表示,由於美職聯改變政策,他的工作因而受到限制,「他們禁止我再次進入足球場」(They don't allow me to be on the field anymore),但未有解釋具體原因。

相關訪問片段現已被刪除,Yassine Cheuko表示,在歐洲工作7年期間,法甲及歐聯只有6人衝入球場:「我來到美國工作20個月,便已經有16人衝入球場,這是很大問題。我並非問題所在,讓我幫助美斯。」他認為自己有豐富相關經驗:「我理解他們的決定,但我覺得我們可以一起做得更好。」

Yassine Cheuko盡責保護美斯,表現獲外界肯定,但遭球會禁足球場草地。(Getty Images)

傳美斯不滿球會決定

ESPN報道,美職聯回應指沒有改變球隊保安政策;國際邁亞密表示,不讓Yassine Cheuko出現在場邊是球會決定,而非美職聯賽會,而且Yassine Cheuko仍為球會僱用的保安人員。

The Athletics指與國際邁亞密相關的匿名人士表示,美斯對Yassine Cheuko近期被限制活動範圍而感到不滿:「事情已持續一年,美斯及Yassine Cheuko都對此感到失落,Yassine Cheuko一直不滿其他美職聯保安,認為如果他們表現好一點的話,便根本不需要他。」報道續指,他現在有時會留守在球員通道或是私人包廂。

報道指美斯對Yassine Cheuko近期被限制活動範圍感到不滿。(Getty Images)

國際邁亞密今年初與數間南美洲球會友賽後,Yassine Cheuko便曾在Instagram發文,批評秘魯及洪都拉斯的球場保安失職:「他們大多數人都沒有完全專注於自己的職責,而是忙於觀看比賽或拍照、錄影。由於他們缺乏專注,因此我要衝入球場作出行動。」