英超｜球證遭球員撞傷倒地不起　華迪協助吹雞　場上再做英雄

周六晚（4日）李斯特城主場對修咸頓的英超賽事出現意外場面，初出茅廬的球證大衛韋比（David Webb）早段不幸受傷，李城前鋒占美華迪（Jamie Vardy）的臨場反應，既有趣也聰明。



李斯特城在主場對修咸頓，兩隊早前都已落實來季降落英冠，今仗由首次出任英超球證的大衛韋比主吹。不過這位球證的處子戰，22分鐘便發生意外，他意外遭李城前鋒佐敦阿休撞到臉部，隨即痛苦地倒地掩面，無法再站起。

球證大衛韋比受傷倒地，華迪執起他的手和哨子鳴笛。（Getty Images）

華迪見狀立刻趨前查看韋比的傷勢，見到韋比無法站起，他做出一個令意外的舉動——執起球證手中的哨子鳴笛，示意比賽暫停，場面有趣之餘，他的舉動也讓全場立刻意識到球證無法繼續執法。隨後醫療團隊入場為韋比治理後，第四球證入替繼續執法，比賽繼續。

華迪今仗17分鐘就以一記漂亮的小禁區頂第一時間抽射，為李斯特城打開紀錄，李斯特城最終也以2：0擊敗修咸頓，終結11場不勝走勢。

這一球也是李斯特城自去年12月以來的第一個主場入球，連同這個入球，華迪已經為李斯特城射入199球，是球會史上入球最多的球員。今季英超尚餘3輪，華迪亦會在季尾離隊，且看他能否把握餘下賽事再入球，踏入200大關。