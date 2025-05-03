跳水世界盃總決賽｜中國雙星包辦金銀　陳芋汐水立方奪冠別具意義

在北京水立方舉行的跳水世界盃總決賽，中國跳水隊雙星全紅嬋﹑陳芋汐日前合力在女子雙人10米高台奪金後，今日（3日）化身對手，爭奪女子10米高台冠軍，全紅嬋再次不敵隊友陳芋汐摘銀。

今次總決賽個人項目採用單對單的淘汰制，選手們在兩小時內跳10個動作，全紅嬋賽後直言十分疲累。



陳芋汐與全紅嬋包辦金銀牌。（Getty Images）

全紅嬋與陳芋汐日前贏得女子雙人10米高台金牌後，今日化成對手，今次總決賽的單人項目採用淘汰制，兩人攜手晉身最後4人的決賽階段。陳芋汐5跳質量十分高，頭兩跳拿下5個10分，當中第二跳錄得91.2的高分，結果以總分431.25分，以21.45分之差力壓全紅嬋，連續3站力克隊友封后。

女子10米高台在下午約5時開賽，兩小時完成初賽﹑準決賽及決賽，雖然新賽制增添觀眾8懸念，但選手需要在兩小時內跳10個動作，全紅嬋賽後直言不簡單：「跳下來還是很累的。」但她強調運動員就是需要適應不同賽制，她亦滿意今日表現。

全紅嬋在女子10米高台摘銀。（Getty Images）

全紅嬋坦言新賽制十分疲累。（新華社）

繼兩站世界盃後再奪金的陳芋汐，同樣對表現感滿意，今日水平超乎預期，而新賽制亦是挑戰之一，「我非常願意接受這種挑戰」。在水立方奪冠，對陳芋汐也有特別意義，「這裏（水立方）是陳若琳姐首次獲得奧運冠軍的場館，是自己開始夢想的地方，對我也是有相同的感受。」