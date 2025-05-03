英超｜迪布尼臨別奠里程碑與美斯睇齊　哥帥激讚地位無可取代

周六（3日）凌晨英超，曼城藉老將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）一箭定江山擊敗狼隊，總計各項賽事錄得5連勝。這位早前公布將於今夏離隊的33歲老將近4次上陣攻入2球，並成為繼美斯之後，第二位於哥迪奧拿麾下創造250個入球的球員。



根據統計，哥迪奧拿在2016年起執教「藍月亮」以來，奇雲迪布尼累積為球隊創造250個入球，包括射入92球及158次助攻，成為哥迪奧拿執教生涯，第二位創出此紀錄的球員，另1位是哥帥執教巴塞隆拿時的美斯，哥迪奧拿賽後指，很開心見到迪布尼能夠以這一種輝煌方式告別曼城。

奇雲迪布尼為曼城攻入奠勝一球擊敗狼隊。（Getty Images）

哥迪奧拿表示：「要取代這類球員幾乎是不可能，不僅是表現，而是他在球迷心目中很多很多年的地位。球隊的成功全賴球員。」他續指，「就是要向他說多謝。他在我們對水晶宮落後0：2（最終反勝5:2）時所作出的貢獻，以及今仗又取得入球。」

曼城主帥哥迪奧拿賽後激讚奇雲迪布尼，指他是無可取代的球員。（Getty Images）

5.20今季最後主場戰後辦歡送會

曼城早前已公布，將於5月20日對般尼茅夫、即今季最後一場英超主場比賽後，為迪布尼舉行歡送會，以紀念這名比利時中場多年來對藍月亮的貢獻。

曼城在主場播放奇雲迪布尼短片，並以「奇雲國王」（King Kev）來稱呼他。（Getty Images）

由於曼城殺入英格蘭足總盃決賽，比賽將於5月17日舉行，原定主場鬥般茅的英超比賽需延期，延至周中5月20日舉行，即迪布尼歡送會亦延期至當天比賽後舉行。該場比賽將是迪布尼最後一場以曼城球員身份與球迷會面，球會方面表明該比賽後舉行頒獎典禮，估計迪布尼亦會對球迷有一番深情演說。