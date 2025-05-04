柔道｜王嘉莉復出首戰揚威澳洲奪金　冀重拾狀態戰下月世錦賽

香港柔道代表王嘉莉戰畢巴黎奧運後，早前接受肩膊手術，久休9個月後重返賽場，在澳洲珀斯以南的曼杜拉（Mandurah）出戰大洋洲公開賽，並在女子48公斤級別打入決賽，擊敗隊友何樂怡奪金。王嘉莉希望透過比賽重拾狀態，以出戰下月的世界錦標賽為目標。



柔道港隊在澳洲舉行的大洋洲公開賽摘下1金4銀。（中國香港柔道總會圖片）

柔道港隊在澳洲曼杜拉出戰大洋洲公開賽，巴黎奧運代表王嘉莉亦有隨隊出賽，這名港將完成奧運後，決定接受手術治理肩膊的舊患。久休9個月後，王嘉莉在珀斯復出，出戰女子48公斤級別。傷癒初登場的嘉莉過關斬將，殺入決賽，與隊友何樂怡爭金，結果擊敗隊友贏冠軍。

完成手術超過半年，王嘉莉表示各方面都恢復得不錯，但大半年沒有比賽，畢竟與最佳狀態有距離，「復出首仗當然未回到受傷前最好的狀態，始終9個月沒有比賽，在場上都比較緊張及繃緊，希望藉今次賽事重拾比賽節奏。」

一年一度的柔道世界錦標賽將於下月在匈牙利布達佩斯上演，王嘉莉希望取得參賽資格，她在月底將遠赴大溪地再戰大洋洲公開賽，繼續寓賽於操。

（中國香港柔道總會圖片）

港隊在今次賽事一共摘下1金4銀，男子73公斤級的麥康年、男子81公斤級的李玨穎及女子57公斤的楊諾琳分別打入決賽，惟同樣在決賽告負，為港隊增添3面銀牌。