NBA季後賽｜艾朗哥頓再入關鍵三分　金塊OT挫雷霆總場數領先2：1

NBA季後賽西岸準決賽，金塊回師丹佛高海拔主場迎戰雷霆，上演系列賽第3戰。金塊大前鋒艾朗哥頓（Aaron Gordon）再次扮演關鍵先生，在法定時間27.5秒三分球命中追平，逼使客軍雷霆要進入加時，最終金塊加時後以113：104力退雷霆，本系列賽暫再度取得領先局面。



金塊大前鋒哥頓踏入季後賽頻頻做英雄，先在首圈第4場對快艇入樽絕殺，準決賽首戰最後2.8秒又以一記三分球「準絕殺」，領金塊先拔頭籌，今天雖然並非絕殺，但投進關鍵三分球始能逼對手進入加時。

在法定時間最後37.1秒，雷霆主將「SGA」基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）中距離投射不入，金塊逃過一劫，金塊梅利（Jamal Murray）乘勢搶下籃板後，傳給在底線的哥頓，手起刀落毫不猶豫，最後27.1秒投入追平的關鍵三分球，接下來金塊再度守住SGA，不過祖傑（Nikola Jokic）在鳴笛前遠投籃亦無果，兩隊進入加時。

祖傑在加時一開始就先入兩分，波特（Michael Porter Jr.）再入三分球加上梅利兩分，加時開打1分58秒，金塊已打出7：0攻勢，穩住局面。

雷霆靠長人、22年榜眼賀格倫（Chet Holmgren）攻入加時開齋兩分，豈料這兩分已是雷霆僅有的2分，金塊在加時最終打出11：2壓倒性優勢贏波，取下第3場總場數領先2：1。

攻入救命三分球的哥頓今仗攻下22分，梅利則取得27分為金塊陣中最多，波特回春攻入21分，祖傑則取20分與16籃板，但亦有8次失誤，三分球10射全炒。

除了祖傑表現不理想，另一位年度MVP強力競爭者基捷斯阿歷山大，表現亦平平，22投僅15中，包括三分球6射1中，今仗僅得18分；隊友謝倫威廉斯（Jalen Williams）則是雷霆陣中表現最好，取得全隊及全場最高的32分，惜最後未能平反敗局。