烏克蘭裔門將入籍香港　拒答是否放棄烏國護照：終可公平競爭

來自烏克蘭的標準流浪守門員奧力斯（Oleksiy Shlyakotin，前譯：奧利斯）入籍香港，有望入選香港足球代表隊，35歲的他仍自信可與葉鴻輝等本地門將爭一日之長短。



2016年11月首度來港，先後效力過標準灝天、標準流浪與深水埗，奧力斯經歷約1年兩個月的等待，昨日正式入籍香港。

「由我決定留在香港，這一直是我的目標，香港是世上最好的地方之一。」在烏克蘭與俄羅斯戰爭期間，奧力斯不時透過社交平台聲援祖國，又發動眾籌購買物資援助家園，據慣例他需放棄烏國護照才能入籍香港，被記者問起時，他拒絕回答，「下一個問題。」

奧力斯首度以本地身份亮相港超聯。（袁志浩攝）

今日他首度以本地球員身份亮相港超聯對大埔，這位身高1.98米的門將，不時會乘隊友在前場開角球時，走到底線後「剔波」，又會到龍門旁飲水休息消耗時間。

上半場他「紮馬」用手擋走鍾偉強抽射，又出迎至禁區邊用頭槌解圍；在隊友劉智樂頭槌破門後，興奮得高舉雙手指向天慶祝。

奧力斯興奮得高舉雙手指向天慶祝入球。（袁志浩攝）

可是之後奧力斯先後被盧卡斯、伊高沙托尼射破十指關，雖然年僅17歲的隊友馬榕生為球隊追平，但臨完場前他無法阻擋帕特華維迪門前頭槌，流浪最終輸2：3。

「真正的比賽現在才開始。（The real game begins now）」這是奧力斯昨日取得特區護照後，在社交媒體上寫的話。礙於外援身份，他在此仗前今季只曾在港超聯上陣5次，20歲出頭的隊友盧兆崎與陳冠燊都踢得比他多。

奧力斯有望入選港足。（袁志浩攝）

「現在我終於可以跟其他守門員公平競爭，而不是與前鋒或中場，在亞洲落班的外籍守門員都很艱辛，因為教練總是把外援位於優先留給前鋒。」

奧力斯更有望入選港足，在國際賽事中披甲，但面對的是如葉鴻輝、謝家榮等恆常港隊成員；但就如他當年18歲買單程機票到波蘭試腳，患上闌尾炎急需在當地做手術也捱得過，自信就是他最大本錢。

奧力斯身型與自信都高人一等。（袁志浩攝）

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「我自我感覺仍很好，我是自己認識這麼多人之中最專業的球員，在恢復、飲食營養、心態各方面也是。」擁有龍門手套與足球學校兩門生意的他，指事業已上軌道，可專注發展足球生涯。

「我一直認為自己是最好的，當有一天我認為別人比我好，我就會退役。我完全尊重葉鴻輝與各位守門員，但我要為自己而奮鬥，向教練證明一切。我想踢到最後一刻為止，現在距離退役仍很遠。」

奧力斯今仗難阻流浪落敗。（袁志浩攝）

奧力斯與流浪的合約在今季後完結，他透露獲本港甚至亞洲聯賽的球會招手，會好好審視再作決定，也許正如他在2021年疫情間的專訪時所言，「如果我決定去做一件事，說明我相信會成功。」