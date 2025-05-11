港超聯︱陳嘉豪犯大錯幾乎斷送理文冠軍　羅沙最後一刻完成救贖

力爭衛冕港超聯的理文，爭標幾乎受挫，周日（11日）對九龍城在完場前兩分鐘因守門員陳嘉豪犯低級錯誤，一度被對手追和，但前鋒羅沙在一分鐘後入球助球隊全取3分，陳嘉豪與理文全隊，名副其實地來回地獄又折返人間。



隨着大埔上周六險勝標準流浪重新升上榜首，賽前理文少踢一場落後兩分，球隊今仗收起有傷的黃威，位置由鄭兆均取代，迎戰有袁皓俊、余沛康、迪高、曾錦濤等正選倒戈的九龍城。

理文先開紀錄。（袁志浩攝）

理文上半場佔盡優勢，但埋門未算太有威脅，杜度近門加一腳被撲，鄭兆均推入中路遠射地波遭接實，戰至補時階段，保利臣中路放「冷箭」中柱彈出，由安尼亞補中成1：0。

卡朗故意伏兵柱後，欲乘機偷波。（袁志浩攝）

卡朗搶走陳嘉豪腳下球，射入為九龍城追和。（袁志浩攝）

下半場李毅凱入替受傷的保利臣，泰法蘇尼亦兩黃被逐，九龍城壓前但一輪高空轟炸都無效。戰至補時第9分鐘，卡朗在攻勢後故意躲於龍門柱旁，待陳嘉豪將生球放低於地上時走前，搶走皮球並射入成1：1。若理文失分，會把聯賽爭標主導權拱手讓給大埔，因此犯錯的陳嘉豪相當自責。

理文在失球後一分鐘，即補時第10分鐘由羅沙入球再超前，全隊興奮無比。（袁志浩攝）

然而僅一分鐘後，理文憑羅沙門前頂入，2：1絕殺九龍城，後備席職球員都衝入場內慶祝，皆因這3分不僅維持理文的爭冠優勢，更是將陳嘉豪拯救出水深火熱之中。

陳嘉豪在入球後或賽後，都高舉雙手向隊友跟球迷致歉，其球員事後都一擁而上安慰他，但這位門將即使用水洗面、坐在後備席上休息，都依然驚魂未定，最終婉拒受訪。

陳嘉豪驚魂未定。（袁志浩攝）

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理文主教練朱兆基也無法及時消化短短兩分鐘內所發生的一切，「失球後我們很大程度已經放棄了，因為真的沒有時間，但最後能贏回來，我也不知道該怎樣說。」

他形容陳嘉豪的犯錯「低級」、「嚴重」，本來相當擔心對方能否在餘下兩仗重拾信心，幸好勝利女神站在自己的一方，「昨天看比賽覺得大埔很有運，原來我們更好彩，這是天跌下來的禮物，但好彩不能跟一世。」

理文全隊一起上前安慰陳嘉豪。（袁志浩攝）

他表示，之後會重播今天比賽最後兩分鐘去激勵球員爭冠，因餘下比賽每一分都不容易拿，「別人不會送分給我們。」

至於守將李毅凱就稱，當時全隊都有點大意，只顧向前望，沒有提醒隊友；但他是第一位衝上前安慰陳嘉豪的人，「大家是一個團隊，贏一齊贏，輸一齊輸，我們會努力，最後一秒都不放棄，希望他能把事情抹去，大家一條心去爭冠。」