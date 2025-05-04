港超聯︱金球門將Freddie Toomer退役　主場最終戰落後仍不言棄

職業生涯主場最後一仗，港會守門員Freddie Toomer（費查）仍沒有氣餒，接連勇救兩次埋門。

昔日這位從事業與足球中取得平衡的「時間管理大師」，也只能無奈取捨，放下心愛的足球，但他留下的是一個永不自棄，努力發奮的故事。



兩年前港超聯對晉峰的最後一分鐘，Freddie後上助攻倒掛入波成為一時佳話，其入球片段衝出香港，出現在外地論壇、Twitter甚至國際足球媒體433，觀看次數超越1000萬。

這份戰至最後一刻的精神，即使是退役前最後一場主場賽事，Freddie仍沒有忘記。

Freddie嘗試把羅沙的頭槌擋在白界線前。（袁志浩攝）

面對正爭標的班霸理文，Freddie開波7分鐘已失守，他嘗試把羅沙的頭槌擋在白界線前，但無奈事與願違。

然而戰至尾段，港會已落後至0：4，他仍沒有半點放鬆，保連奴窄位抽射，皮球在他單手落地改變方向後中柱；保連奴其後再有單刀機會，埋門更被Freddie單手按實。

落後下Freddie也曾洩氣，但他很快就重整旗鼓。（袁志浩攝）

Freddie救出保連奴單刀。（袁志浩攝）

「我仍渴望比賽，享受周日在這裏（港會場）的感覺，我仍認為自己是球隊的最佳守門員。」效力港會長達12年，費查在這個被稱為「地獄主場」的草地上留下無數回憶。

港會今仗賽前率先為這位老臣子舉辦告別儀式，半場在大銀幕上反覆播放其多年來的精華片段，完場後球迷都留在場邊向他致意，希望索取簽名與自拍，就連對手理文的擁躉，都有向他鼓掌歡呼。

拍拍胸口上的港會徵章，Freddie會繼續做港會的支持者.（袁志浩攝）

也許正是因為這份與港會的感情，Freddie面對傳媒時不禁哽咽。他透露因妻子的健康問題，上季尾本已以為自己無法再戰職業足球，因此今季能繼續比賽，已經是「額外獎勵」。

「多年來我都在平衡所有事，但人生不能擁有一切，總要取捨。我在這裏踢波是沒有人工的，所以我很難不為工作、家人着想，他們永遠都排在我第一位。」

Freddie完成主場最後一仗。（袁志浩攝）

他最惦記的是球場上每張面孔，比賽時腎上腺素急升的感覺，但往後樂於站在球迷的角度，繼續為球會打氣。

「雖然這決定很艱難，但我知道是正確的。」身為投資顧問、向來擅長理性分析的他說。

是Freddie告訴我們，只要勇敢冒險、相信自己，原來個子不高也可做好龍門，原來業餘訓練也可戰勝職業球隊。