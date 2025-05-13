網球｜鄭欽文胯下救波力挫前美網冠軍　八強遇「剋星」莎巴蘭卡

意大利網球公開賽，即WTA1000羅馬站，中國球手鄭欽文在昨日（12日）的十六強，以盤數2：0擊敗前美網冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu），連續3屆打入八強。鄭欽文在第一盤面對苦戰，救到兩個「set point」反勝，到第二盤就輕鬆得多，更打出一記胯下救球，以7：5及6：1勝出，八強將鬥「剋星」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。



鄭欽文首盤入局較快，連贏3局，拉開到3：0，但她之後失誤頻頻，形勢逆轉，被安迪莉絲古追回，落後4：5。鄭欽文在第十局救了兩個「set point」，企穩陣腳，以7：5艱辛地先下一城。鄭欽文今場有9次「雙錯誤」，其中6次在首盤出現。

【鄭欽文胯下救波片段】

在第二盤，鄭欽文贏得輕鬆，以6：1輕取對手。其中在第三局，她被安迪莉絲古笠高波到底線，鄭欽文回追，表演胯下救波。鄭欽文以盤數2：0擊敗安迪莉絲古，晉身八強，將鬥莎巴蘭卡。莎巴蘭卡可說是鄭欽文的「剋星」，過去6次交手，鄭欽文全敗。