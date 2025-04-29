西班牙大停電︱馬德里網賽22場比賽延期　球手摸黑更衣卻遇停水

西班牙與葡萄牙4月28日（周一）遭遇大規模停電，其中馬德里受嚴重影響，包括正於當地舉行的馬德里網球公開賽。



大停電於當地時間下午12時34分發生，當時正舉行兩場單打與一場雙打賽事，包括15號種子迪米杜夫（Grigor Dimitrov）對英國球手費恩利（Jacob Fearnley）。

當時迪米杜夫正領先盤數1：0，且第二盤局數亦以5：4帶前，綜合外國傳媒報道，在今次賽事中取代司線員的電子鷹眼系統（Electronic Line Calling），與顯示比分的電子板在停電後隨即失靈。

雖然主裁判之後決定以肉眼判決取代電子系統，嘗試讓比賽繼續，但發現網球場上的吊臂攝影機因停電而無法移動，在攝影機有機會阻礙球手視線下，比賽只能繼續暫停。

而美國球手歌芙（Coco Gauff）雖然「趕及」在停電前擊敗賓錫（Belinda Bencic）打入女單八強，但這位前美網冠軍卻在賽後受訪時突然「失聲」——咪高峰與廣播系統因停電而失靈，從電視畫面可見，歌芙在見到場內電子板全黑時感到十分驚訝。

歌芙之後在個人社交網站「跟進」停電的最新情況，可見大會為運動員提供蠟燭照明，而球場內的休息室與更衣室都一片漆黑，僅餘微弱的後備燈泡發光，令球手要摸黑換衫。

歌芙本以為自己仍可以沖身，但之後發現原來球場也停水，結果她只能用濕紙巾抹身，再噴上香水遮蓋汗味。她離開球場時也遇上塞車，結果在等待了約1小時45分鐘後決定落車步行返酒店。

ATP宣布因考慮到安全問題，周一所有餘下賽事均會延期，共涉及22場比賽，但在電力已恢復下，比賽在周二（29日）將會繼續舉行。