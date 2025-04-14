網球｜艾卡拉斯蒙地卡羅賽封王　賽會奉上「失敗之作」搞氣氛

網球的蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters），21歲西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在周日（13日）的決賽，以盤數2：1反勝來自意大利的梅錫迪（Lorenzo Musetti），贏得生涯第6座ATP 1000分賽的冠軍。在奪冠記者會上，賽會別出心裁地製造了一個尷尬時刻，送上一個賽前由艾卡拉斯親手製作的陶瓷獎盃，但那是明顯的失敗之作。艾卡拉斯只能尷尬地跟記者笑說「是我整的」、「本應整更得好」，並攬住真正的獎盃表示「我會保留這一個」！



在周日的決賽，艾卡拉斯鬥梅錫迪爭冠，在首盤第一局，艾卡拉斯「破發」先拔頭籌，但梅錫迪連破艾卡拉斯兩次發球局，拉開到4：1，以6：3先取一盤。在第二盤，艾卡拉斯大反彈，以6：1追平盤數。在第三盤，梅錫迪受傷患困擾，拉傷右腿，曾申請醫療暫停，儘管他堅持作賽，但輸0：6，最終艾卡拉斯以盤數2：1反勝，贏得蒙地卡羅大師賽冠軍。

艾卡拉斯捧起「失敗之作」！對他來說，可能贏真正的獎盃比造陶瓷獎盃會容易一點。。（網上圖片）

賽後，艾卡拉斯帶住獎盃，出席記者會。突然，賽會人員捧住另一個「獎盃」出來，放在艾卡拉斯眼前，送他一個驚喜！見到那個陶瓷「獎盃」，艾卡拉斯只能尷尬地笑。在賽事前的傳媒日，大會安排了艾卡拉斯等7位球手去學造陶瓷獎盃，結果艾卡拉斯弄得一塌糊塗，不似盃形。或者艾卡拉斯以為不會再見到這個「失敗之作」，怎料奪冠後要他再次面對這份尷尬！

艾卡拉斯造陶瓷的天份似乎……（網上片段截圖）

艾卡拉斯造陶瓷的天份似乎……（網上片段截圖）

艾卡拉斯摸住自己造的陶瓷獎盃，說：「這是我整的獎盃。」全場大笑。被問到有何感受時，他說：「這是最差的一個。這是我整的。我在賽事前的傳媒日造的。本來應該整得更好的。」艾卡拉斯之後攬住真正的獎盃說：「我會保留這一個！」他還提到迪米杜夫（Grigor Dimitrov）所造的陶瓷獎盃最漂亮。