網球｜20名頂尖球手聯署要求加獎金　鄭欽文盼改善低排名球手生活

20位世界頂尖網球手聯署，要求網球四大滿貫增加獎金。幾乎全部男、女子世界排名前10的球手都有參加聯署，包括「一哥」冼拿（Jannik Sinner）、「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。中國球手鄭欽文表示，加獎金可以幫到那些排名較低的球手，希望為全體網球運動員盡力爭取更理想的收入。



法國《隊報》披露，20名世界頂尖網球手上月聯署，去信四大滿貫（澳網、法網、溫網及美網）的賽會，要求改善球手待遇，增加獎金。據《美聯社》報道，球手主要有三項訴求，要求大滿貫向ATP及WTA的球員福利計劃提供資金捐助、增加球手獎金以反映球手對大滿貫賽事的價值貢獻、球手在比賽、運動員健康及待遇的範疇有更大話語權。

參與聯署的球手包括在3月初世界排名前10的男子球手，按排名次序有冼拿、阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）、艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、費斯（Taylor Fritz）、魯迪（Casper Ruud）、麥維迪夫（Daniil Medvedev）、祖高域（Novak Djokovic）、魯比夫（Andrev Rublev）、施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）及迪文路亞（Alex de Minaur）。

女球手方面，根據3月初世界排名，在頭11名球手中，除第7位的列巴堅娜（Elena Rybakina），其餘10人參與聯署。按當時排名次序，有莎巴蘭卡、施安迪（Iga Swiatek）、皮古娜（Jessica Pegula）、姬絲（Madison Keys）、保蓮妮（Jasmine Paolini）、娜華露（Emma Navarro）、鄭欽文、巴杜莎（Paula Badosa）及安祖娃（Mirra Andreeva）。

目前女子世界排名第8位的中國球手鄭欽文表示，大滿貫增加獎金可以更有效幫助低排名的球手。她說：「我認為可以令所有球手獲益，不只是頂尖球手，特別是那些全力努力訓練、需要靠大滿貫賽事獎金維生的球手。」

鄭欽文提到網球可參考籃球的NBA，球員與聯盟近乎五五分賬，她說：「如果你看看籃球，他們可以五五分賬的。球手們都非常努力，因為我都是一名網球手，我很清楚花多少的努力才能參賽。」

對於今次的聯署能否改善球手待遇，鄭欽文也沒有信心，「我們盡力而為，然後看神會帶給我們什麼，但至少我們有努力過。」