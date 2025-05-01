深圳行山｜梧桐山下溯溪玩法多樣老少咸宜！消暑必去梧桐山河碧道

每逢周末，深圳市區但凡帶點綠的地方都會被「佔領」。只要有草的地方就長會出人人人人人，想找個地落腳歇息，多少有點不容易。如果目光向東，其實梧桐山下還藏着一片世外桃源！



5公里長的郊野碧道，依山傍水，人少景美，既可徒步騎行，也能露營溯溪。玩法多樣，老少咸宜，最適合夏天遊玩的深圳人！

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梧桐山下的「溯溪秘境」- 依山傍水，景色絕美

梧桐山河碧道全長5公里，是梧桐綠道與鯤鵬徑十段的一部分，於2022年改造後陸續開放，如今變化很大！

河水由最高峰梧桐山的溪流匯流而成，並非循環再生水，乾淨清澈。碧道將老村、樹林和河灘連成一片，沿路徐徐而行，偶爾能見到白鷺、池鷺等水鳥棲息於此，景緻多、野趣足。

眼下的深圳未到雨季，而梧桐山河的水流平緩，清澈見底。岸邊草坪像塊鋪展開的天然地毯，走乏了便直接坐在草坡上。傾聽着蟬鳴鳥叫，感受着清風拂面，抬眼就能望見大小梧桐山的輪廓在天際舒展。這時候連手機都懶得掏，畢竟山山水水可比短視頻治癒多了。

據說半月前，河道兩岸開滿木棉花與紫荊花，春意十足。雖然眼下花期已過，但是放眼望去綠意滿滿，格外舒服。全程體驗下來， 環境清靜優雅，適合徒步散心，稱得上是一片難得清靜的綠洲。

梧桐山河碧道（深圳微時光授權使用）

▼導航地址：

東起點，梧桐山藝術小鎮

西起點，大望社區黨群服務中心

引鳳橋，梧桐山河驛站KOFFEE TRUCK

交通方式：

1. 公共交通：乘坐地鐵5號線太安站；公交乘坐211路、M555路、M559路、M445路到梧桐山總站，步行200米可抵達梧桐山河碧道。

2. 自駕或乘坐網約車：導航至梧桐山藝術小鎮，或者梧桐山博雅館，停車位緊張，需早點去



梧桐山河游玩指南！玩法多樣，老少咸宜！

郊野碧道的樂趣，當然不只有走一趟這麼簡單。全長5公里的路程算不長，勝在玩法多樣，老少咸宜。除了徒步騎行，這兒還可以朔溪野餐，連愛寵人士也能帶着毛孩子來溜達溜達。

徒步騎行

我們的徒步路線是從梧桐藝術小鎮出發，一路到大望村，全程走走停停，溜達了60分鐘左右。工作日來遊玩的人不多，特別適合想安安靜靜在戶外郊遊的深圳人。全程在樹蔭下晃悠，即便是夏天也不會太曬，唯一的美中不足就是洗手間很少，僅在引鳳橋附近有一處。

因為整體路況平坦，故而成為許多騎行者的心頭好，我們沿路就偶遇不少人來此追風。有從香港組團來騎車的阿叔，有住在周邊的年輕人，也有來騎車遛娃的深圳家長。順帶一提，如果體力稍好，那麼建議到梧桐藝術小鎮後折返一趟，再轉場到其他路線。

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野餐溯溪

4月的深圳格外適合戶外郊遊，而梧桐山河碧道正是一處不錯的野餐露營點。其中最佳野餐地點，個人推薦在引鳳橋附近。水面開闊視野好，周邊還有停車場，交通相對便利，也適合親子家庭。找一處樹蔭底，支起小桌小凳，輕輕鬆鬆就能待上大半天，十分舒坦。引鳳橋附近還有家咖啡館，座位有限，但二樓景緻不錯，適合歎咖啡閒坐。

4月的深圳格外適合戶外郊遊，而梧桐山河碧道正是一處不錯的野餐露營點。其中最佳野餐地點，個人推薦在引鳳橋附近。（深圳微時光授權使用）

河流源於梧桐山，水質清澈見底，一路上就有望見不少家長帶小朋友溯溪玩水。沿着溪邊走，小心翼翼地搬開石頭，找找底下藏着的小魚小蝦，既能體驗野趣，又感受到河水清涼。這項娛樂不分歲數，無論年齡多大，踩進水裏立馬變小孩，輕鬆又歡快。

寵物友好

對於養寵家庭來說，能在深圳放心遛狗的綠道屈指可數。好在羅湖除了淘金山綠道，梧桐山河碧道也是寵物友好。河道的風景秀麗，岸邊有大片草地，是小狗狗們的「鴨川」，隨處走走，體驗不錯！不過切記寵物禁止下水，還有作為有素質的養寵人士，一定要撿走糞便！

梧桐山河碧道北起梧桐藝術小鎮，南至羅湖大望村，路程不長環境清幽，適合短程徒步、露營野餐。

若是走完這段路體力尚可，建議將梧桐綠道、環深圳水庫綠道作為拓展路線。一左一右，距離不遠，都在大望村附近。走上一趟深圳綠道天花板，絕對不虛此行。

梧桐山河碧道北起梧桐藝術小鎮，南至羅湖大望村，路程不長環境清幽，適合短程徒步、露營野餐。（深圳微時光授權使用）

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