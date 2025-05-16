愛斯賓奴對巴塞前　有私家車加速撞球迷13人受傷　34歲女司機被捕

在周四愛斯賓奴主場對巴塞隆拿的西甲賽前，球場附近發生交通意外，一架白色私家車突然加速撞向一班愛斯賓奴球迷，導致13人受傷，警方拘捕了34歲女司機。



有私家車在愛斯賓奴主場對巴塞隆拿賽前撞向愛斯賓奴球迷，警方拘捕了司機。（路透社）

從網上影片見到，一架白色私家車停在路上，被一班愛斯賓奴球迷包圍，有人向私家車擲東西。突然間，私家車加速，撞向球迷，最後撞到圍欄及樹後停下來，車頭損毀。據報，這班愛斯賓奴球迷當時在球場外聚集，打算迎接主隊的隊巴。

事發後，10架救護車到場。事故造成13人受傷。據《BBC》報道，傷勢最嚴重的傷者是腿部骨折。

有私家車在愛斯賓奴主場對巴塞隆拿賽前撞向愛斯賓奴球迷，警方拘捕了司機。（路透社）

《BBC》表示，警方以涉嫌危險駕駛導致他人受傷拘捕了司機。《美聯社》指該位34歲女司機對酒精及藥物測試呈陰性，目前正調查。

《美聯社》稱有汽車失控撞向人群，而《CNN》報道稱，加泰羅尼亞警方以意外碰撞形容事件。有入場觀看球賽的加泰羅尼亞自治區主席伊利亞（Salvador Illa）回應事件時亦表示：「這宗是意外，有些人受傷，但傷勢不嚴重，沒有重大事故要報告。」