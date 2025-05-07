歐聯4強︱國米加時挫巴塞必成經典　37歲老將歐聯首入球即立大功

國際米蘭與巴塞隆拿歐聯四強兩回合均合演3：3的入球騷，次回合主場的國米憑加時的入球淘汰冠軍大熱巴塞，對決注定成為歐聯經典一役，而兩回合共13個入球，亦追平利物浦2018年同樣以7：6的比數淘汰羅馬，並列為入球最多的歐聯4強賽事。

首回合全球都在談論17歲的耶馬（Lamine Yamal）較美斯同齡時更佳，此子在米蘭依然耀眼，不過阻止他走到最後的，是國米陣中兩個較他爸爸年紀更大的老將——恩尼森馬和阿沙比。



歐聯4強︱國米加時挫巴塞，雙方兩回合攻入13球追平紀錄。（路透社）

國米巴塞兩回合皆演入球騷

首回合巴塞在魯營主場意外落後兩球，如夢初醒下，全靠耶馬的「回魂」入球和成熟表現領軍追平2：2，即使國米再入一球領先3：2，巴塞仍由拉芬夏的勁射，省中門楣後彈中門將恩尼森馬的背部入網追成3：3完場。

國米回師主場再次上半場先入兩球，下半場巴塞連入三球，拉芬夏87分鐘的入球為巴塞在兩回合對決首度領前。不過國米守將阿沙比（Francesco Acerbi）93分鐘的入球將比賽帶到加時。

歐聯4強︱阿沙比攻入在歐聯首個入球後激情慶祝。（路透社）

37歲老將歐聯首入球即立大功

這個入球是37歲的阿沙比，在歐聯攻入的首個入球。22歲之前，他一直在意大利低組別聯賽征戰，事實上2013年加盟塞斯索羅前，阿沙比是個不斷在各球會間遊走的足球浪人。

今年已是他晉身職業足球的第20個賽季，他在歐聯四強次回合當球隊落後的危急關頭，冷靜射入扳平一球，既是經驗的累積，也是永不放棄的態度。

小恩沙基領國米3年內兩度入決賽

入球後，他忍不住脫下球衣激情慶祝，在綠茵場奮戰多年，對勝利的渴求始終未變。而後備入替的法迪斯（Davide Frattesi）加時至99分鐘為國米攻入奠勝球，聖西路球場內7萬球迷為之瘋狂。

施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）領國際米蘭3年內兩度殺入歐聯決賽，2023年那次不敵曼城，今次的對手將會是阿仙奴或巴黎聖日耳門。

歐聯4強︱恩尼森馬撲出耶馬射門一刻。（路透社）

恩尼森馬力阻耶馬入波

國米今場的功臣不止阿沙比，在他攻入3：3一球前的1分鐘，耶馬曾起腳中柱；國米追成3：3後，補時6分鐘耶馬仍有機會為巴塞攻入絕殺球，不過射門被36歲的門將恩尼森馬（Yann Sommer）撲出。

即使首回合末段巴塞的入球計成森馬的鳥龍球，其實這位經驗老到的門將兩回合表現神勇，左飛右撲阻止耶馬進襲。

球場英雄出少年，耶馬的頂級演出毋庸置疑，但今次帶球隊入決賽的是阿沙比和森馬兩位國米老將，耶馬的父親今年仍只得35歲，二人較他爸爸年紀更大一點，對足球的熱愛依然未變。