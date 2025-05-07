西甲｜沙維奧拿憶國家打吡仍熱血沸騰　盛讚巴塞表現有驚喜

繼上月底的西班牙盃決賽後，西班牙球壇一對宿敵皇家馬德里與巴塞隆拿即將在周日（11日）於西甲碰頭，更關乎聯賽冠軍誰屬。

曾分別效力兩大勁旅的阿根廷名將沙維奧拿（Javier Saviola）接受各大媒體的線上訪問，他憶述當年與碧咸﹑朗拿甸奴等超級球星一同在國家打吡登場，是球員生涯獨一無二的經驗。



沙維奧拿接受線上訪問。

為了宣傳國家打吡，西甲特意找來阿根廷名宿沙維奧拿與中﹑港兩地傳媒做線上訪問。巴塞隆拿是沙維奧拿轉戰歐洲的首間球會，2001年夏天成為魯營的一分子，先後效力4個球季，隨後在2007至2009年期間轉投皇馬，並一圓西甲冠軍夢。

皇家馬德里與巴塞隆拿是西班牙兩大傳統勁旅，多年來針鋒相對，早前的西班牙盃決賽，兩軍火藥味十足，當中三名球員領紅被逐。相隔約半個月，西班牙國家打吡在西甲重演，巴塞現時以79分高踞榜首，領先次席的皇馬4分，今仗對雙方的爭標形勢相當關鍵，激戰可期。

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巴塞與皇馬早前在西班牙盃決賽碰頭。（路透社）

「巴塞與皇馬是多年宿敵，互相也想擊敗對方，巴塞在聯賽有優勢，相信心態上較為輕鬆，而皇馬則必須取勝才可保住爭冠機會，所以今仗必定精彩。」沙維奧拿以「神奇」形容巴塞今季表現，尤其是在巴塞教頭菲力克（Hansi Flick）重用小將下，各項比賽也有亮眼表現，站穩歐洲前列，成績有驚喜。

耶馬等巴塞小將在今季綻放光芒。（路透社）

無論代表皇馬或巴塞，沙維奧拿曾經在國家打吡中披甲，每次碰頭都相當激烈。不論任何年代，皇馬與巴塞也擁有世界頂級的球星，雙方實力不分上下。

「這（國家打吡）是我足球生涯獨一無二的經驗，能夠在國家打吡中披甲，從第一分鐘起，已感受到球迷的熱情，這是球員的光榮，畢竟這些機會非每人都有，是個無與倫比的經驗。當年有幸與朗拿甸奴﹑碧咸﹑施丹﹑費高﹑沙維等球星同場競技，這個陣容星光熠熠，可一不可再，走上國家打吡的球場，總有一股推動力，使你血脈沸騰。」

沙維奧拿分別代表皇馬、巴塞在國家打吡披甲。（Getty Images）

當年的國家打吡星光熠熠。（Getty Images）

不少球員分別效力過皇馬與巴塞，對沙維奧拿來說，兩支球隊也對他非常重要，「巴塞隆拿是首支把我引進西甲的球會，打開歐洲大門，使我實視外流夢，巴塞的職球員也對我十分好；雖然我在皇馬效力的時間不長，但替我完成冠軍夢。在我而言，兩支球隊的地位相同，我對皇馬及巴塞心懷感激及尊重，並沒有任何偏心。」

回顧球員時代效力過的兩大勁旅，沙維奧拿直言兩軍競爭依然，現時雙方的球迷數量更加多，遍佈世界每個角落，使國家打吡更與眾不同。

沙維奧拿至今依然是皇馬巴塞名宿賽的常客。（Getty Images）

西甲第35輪



巴塞隆拿 對 皇家馬德里

5月11日晚上10:15

