F1｜咸美頓憂愛犬病況　望再結伴出席賽站：想讓牠穿紅色披風

F1七屆世界冠軍、現效力法拉利的咸美頓在意大利恩莫娜站前受訪，主題卻不是圍繞比賽，而是他的愛犬Roscoe。



咸美頓過往常帶愛犬Roscoe一起出席F1分站。（Getty Images）

Roscoe過往常常現身F1賽站，成為攝影師、車手、車隊職員和粉絲的寵兒，牠現年12歲半，相較一般鬥牛犬平均壽命只得8至10年，算是相當長壽。Roscoe自2017年開始以素食為主，近年更奉行全素食。鬥牛犬常受呼吸道問題困擾，咸美頓曾指出，素食令Roscoe的呼吸道問題大大改善。

咸美頓相當疼愛Roscoe。（Instagram@roscoelovescoco）

不過Roscoe在鬥牛犬而言已相當高齡，咸美頓也因F1賽程頻密而無法常伴左右，要交由專人照顧。上月，Roscoe不幸染上肺炎，令咸美頓一度相當憂慮，當時Roscoe的訓練師曾透露負責治療牠的獸醫採用中、西結合的療法，「她是正式的獸醫，但接受了幾年自然療法的訓練，她會用中藥、針灸等方式做治療。」Roscoe當時除了服用強力抗生素，也要接受維他命C輸液及針灸。

咸美頓周四在恩莫娜站的媒體日受訪時，談到Roscoe的情況：「牠現在情況不錯，牠已經12歲半，已經很老了。之前他患了肺炎，幸好現在沒事了。」不過他坦言，每次收到Roscoe照顧者的訊息時，都難免心裏一沉，「我總會想，又發生了什麼事呢？」

F1今周開始歐洲賽站，咸美頓表示，希望帶愛犬到自己的主場英國銀石站，「另外也特別想帶牠去蒙札站（法拉利主場），讓牠穿上紅色披風，牠穿紅色應該會很好看。」

咸美頓本來有兩隻愛犬，惟另一鬥牛犬Coco因長期的健康問題，6歲時已離世，他說：「像Roscoe那樣長壽的鬥牛犬很罕見，我在邁亞密站之前有陪着牠，牠仍很愛玩，仍有年輕的靈魂，只是很喜歡睡覺。」