網球突尼西亞挑戰賽｜黃澤林無緣四強　力戰三盤遭俄羅斯球手逆轉

網球港將黃澤林（Coleman）在ATP突尼西亞挑戰賽與俄羅斯球手Ivan Gakhov爭入四強，惜在領先一盤下，力戰2小時10分鐘後告負，無緣晉級。



網球突尼西亞挑戰賽︱黃澤林頂住壓力勇戰兩小時 兩連勝殺入八強

20歲的黃澤林繼續出戰紅土場，ATP突尼西亞挑戰賽次圈直落兩盤力克玻利維亞球手，打入8強，與俄羅斯的Ivan Gakhov爭晉級。

雙方首盤在發球局力保不失，戰至「Tie Break」分勝負，Coleman連取6分建立優勢，以細分7：3先取一盤。這名世界排名317位的俄羅斯球手在次盤發力，兩度打破黃澤林的發球局，以6：2扳回一城。Coleman在決勝盤第4局，把握破發機會領先，惟後段連續兩個發球局被破，錯過贏波的機會，黃澤林以4：6再輸一盤，力戰2小時10分鐘後遭逆轉，無緣四強。