網球｜鄭欽文激戰212分鐘無緣決賽　憾負不失志：與對手沒差距

中國網球女將鄭欽文在意大利網球公開賽力克「剋星」莎巴蘭卡後，四強鬥美國球手歌芙（Coco Gauff），雙方鬥得燦爛，激戰超過3個半小時，鄭欽文以1：2憾負無緣決賽。落敗但不失志，鄭欽文賽後直言「與歌芙沒有差距」。



鄭欽文。（路透社）

網球｜鄭欽文力挫「剋星」羅馬闖四強 五字透露破宿命心情

世界排名第8位的鄭欽文，在意大利公開賽首度擊敗世界第一的莎巴蘭卡，打入四強，面對美國球手歌芙力爭再進一步。

鄭欽文與歌芙首盤的發球局同樣不穩，6局當中各保兩個，其中4局都是被破發，戰至「Tie Break」分勝負，歌芙以細分7：3先取一盤。鄭欽文次盤初段再把握破發機會領先，盤末雙方再互相破發，鄭欽文以6：4扳回一城。直至決勝盤，雖然歌芙率先破發，其後鄭欽文都可再破發追平，這情況在決勝盤3度出現，雙方再度戰至「Tie Break」，結果鄭欽文以細分4：7落敗，結束今場長達3小時32分鐘的馬拉松式賽事，以1：2不敵歌芙無緣決賽。

歌芙力戰逾3個半小時擊敗鄭欽文，打入意大利公開賽決賽。（路透社）

在羅馬紅土場吞敗後，鄭欽文與歌芙的交手紀錄改寫為3戰全敗，但這名22歲的中國球手依然不失志，「我覺得（與歌芙）沒有差距，只是關鍵分的處理問題，我在今場有不少機會，只是關鍵分上沒有把握好，可能我需要大膽一點﹑或者進取一點。」鄭欽文從今仗失利得益不少，看到不少需要改進的細節，對即將舉行的法網是個不錯的準備。

鄭欽文面對歌芙未嘗一勝。（Getty Images）

鄭欽文認為自己與歌芙沒有差距。（路透社）

即使今仗戰情緊湊，戰至決勝盤亦出現「蝦碌」鏡頭，鄭欽文走到場邊換球拍時，歌芙沒有為意下向空場發球，鄭欽文一臉懵然，球證當然沒有把這分計算在內，歌芙向空場發球後也尷尬地掩面。