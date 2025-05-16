西甲｜巴塞隆拿加泰打吡戰鎖定冠軍 愛斯賓奴奇招阻慶祝
撰文：普利森
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巴塞隆拿早前在西班牙「國家打吡」力挫皇家馬德里，只要今輪全取3分，即可提早兩輪西甲封王。巴塞周四（15日）深夜作客同市的愛斯賓奴，憑耶馬及盧比斯各建一功，淨勝2：0。
巴塞鎖定冠軍，眾將當然興奮，作為同市宿敵愛斯賓奴更使出奇招，阻止巴塞球員慶祝。
早前在國家打吡以4：3力挫皇馬後，巴塞只要今仗擊敗同市宿敵愛斯賓奴，即可提早兩輪捧走西甲錦標。下半場初段，巴塞由耶馬推入大位轟入世界波，53分鐘打開缺口，這名17歲新星完場前助攻費文盧比斯（Fermin Lopez）建功，奠定2：0的勝局，巴塞隆拿稱霸今季西甲。
無論任何場合，贏冠軍總是興奮，尤其是在同市宿敵愛斯賓奴的主場，巴塞眾將聽到哨子聲時，立即衝入球場慶祝一番，但場邊的主帥菲力克未見太興奮，不斷示意麾下返回更衣室，部分球員未有理會。
巴塞隆拿在2023年同樣在愛斯賓奴主場鎖定冠軍，球員們在場上狂歡慶祝的同時，有愛斯賓奴球迷闖入球場，嘗試追打巴塞球員。菲力克不希望再發生不愉快事件，故此早早示意球員離開球場。
「我們記得兩年前發生的事，明顯我們無法在場上慶祝，所以我們回到更衣室內狂歡一番，我們必須尊重這裏的球迷。」菲力克賽後記者會上表示，這名巴塞主帥指大家可留力周五的勝利巡遊，與球迷們一同慶祝。
當一眾巴塞球員忘我慶祝時，愛斯賓奴球場突然灑水，就像康文署租場時間完結後趕人一樣，巴塞眾將在水花四濺照樣慶祝，彷彿一班在噴水池嬉水的小朋友。愛斯賓奴的奇招奏效，巴塞球員很快便離開球場。
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