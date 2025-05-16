巴塞青春風暴統治西班牙　菲力克妙手振興踢出悅目進攻｜01球評

去年夏天的時候，真的想不到巴塞隆拿如今可以這麼全面壓制皇家馬德里！

那時候，皇馬是應屆西甲兼歐聯冠軍，更得基利安麥巴比加盟，聲勢如日中天，至於巴塞遭逢換帥，更受制於西甲財政公平條例，在轉會市場舉步維艱，辛苦地才註冊到丹尼爾奧莫。結果，菲力克首季執教，妙手激活老將，信任年輕人，巴塞捲起一股青春風暴，以平均年齡僅25歲的陣容橫掃西班牙。



菲力克（右）去年夏天接任巴塞主帥。（Getty Images）

在財政公平條例下，巴塞無法在轉會市場大規模增兵，去年夏天主要簽入了中場丹尼爾奧莫，繼續倚重原有班底，提拔青年軍新人。比起皇馬得到麥巴比如虎添翼，巴塞的陣容就顯得有點單薄，老的太老，幼的太幼，當打之齡的好像未能「孭飛」。

菲力克從德國而來，接替沙維的帥位，甫上任就發現有些巴塞球員表現未達預期，例如羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏及法蘭基迪莊，他們欠缺信心，感覺得不到前主帥沙維的信任。拉芬夏患得患失，屬於正選邊緣人，時常踢到六十多分鐘就被換走，或者後備入替；利雲度夫斯基不喜歡背對龍門踢波；迪莊總覺得自己遲早被賣走去解決球會的財政危機。

利雲度夫斯基寶刀未老，聯賽入球比上季還要多。（Getty Images）

菲力克給予3人信任，告訴他們十分重要，3人以表現回報主帥。36歲利雲度夫斯基逆齡進步，聯賽攻入25球，入球數量更勝前兩季。拉芬夏更加大爆發，踢出個人生涯最佳表現，聯賽攻入18球及9次助攻，被視為金球獎其中一位熱門候選人。

耶馬是巴塞今季其中一位踢得最好的球員。（Getty Images）

巴塞今季陣容平均年齡只有25.1歲，是西甲最年輕的球隊。17歲的耶馬、22歲的柏迪、21歲的巴迪、20歲的加維、22歲的費文盧比斯、18歲的古巴斯逐步成為球隊支柱。

菲力克發現，一班拉瑪西亞小將冒起，已成隊中主力，耶馬正朝金球獎進發，柏迪亦愈來愈有中場大師的影子，這班年輕球員希望在隊內更高的地位。菲力克順水推舟，讓他們在更衣室有更多話事權，例如決定更衣室內的音樂。

拉芬夏踢出優秀表現，被視為金球獎的有力競爭者。（Getty Images）

防線上，恩尼高馬天尼斯獲菲力克委以重任，成為防線的指揮官，統領高位防守。雖然恩尼高馬天尼斯速度不快，以前習慣踢低位，但他勝任這個陌生的角色，執行到教練的指示。

菲力克的巴塞也非一帆風順，歇冬前7場聯賽只得1勝2和4負，將榜首相讓，一度跌到第三位。不過，菲力克在歇冬期調整球隊，從低谷反彈，下半季在聯賽未逢一敗，贏得冠軍。

耶馬（左）在菲力克麾下表現更上一層樓。（Getty Images）

17歲的耶馬上季上位，今季也獲菲力克信任。雖然耶馬希望參與所有進攻，喜歡控球在腳，成為焦點，但菲力克要求耶馬執行更多無球在腳下的工作，否則就將他送去後備席。在今月的國家打吡，耶馬恢復球隊控球權的次數比巴塞的中堅還要多。

60歲的菲力克亦認為，沒有人比球員自己更了解他們的身體狀況，所以如果他想耶馬、拉芬夏等主將休息前，都會徵詢他們的意見，先獲他們同意。此舉亦加強了菲力克與球員之間的信任。

菲力克也重視紀律，尤其是守時，後衛祖利斯古迪3次因為遲到而被列為後備。門將彭拿也因為參加球隊會議遲到，未能出戰西超盃的準決賽。

巴塞今季美中不足的是在歐聯四強被國際米蘭淘汰。（Getty Images）

菲力克的巴塞充滿激情，踢出進攻足球，令人賞心悅目，目前聯賽36戰攻入97球，入球數目不但更勝上季的巴塞（79球），亦多過上季西甲冠軍皇馬（87球）。這支巴塞不懼怕落後，多次上演後來居上的逆轉，製造了一場又一場大開大合的入球騷。

菲力克首季執教，即刻見效，橫掃國內三冠，單季四殺皇馬，球迷亦看得開心過癮，但巴塞離完美亦尚有一段距離，14場歐聯失了24球，最後無緣決賽，歐戰防守難令人滿意。下季，相信菲力克將致力加強球隊控制比賽的能力，期待這支巴塞的進化。