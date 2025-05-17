英超前列形勢仍混亂　曼聯熱刺歐霸前齊落敗　車路士維拉升前五

曼聯與熱刺下周中在歐霸盃決賽，力爭來季歐聯席位，兩軍在周五（16日）深夜先後登場，並延續今季聯賽的頹勢落敗，分別贏波的車路士及阿士東維拉同得66分，與紐卡素同分，並返回前五，來季歐聯席位依然有變數。



即將在下星期力爭歐霸盃的曼聯及熱刺，在周五率先登場，同樣面對爭奪歐聯的對手。毫無疑問，這對英超「難兄難弟」早已將重心放在歐霸，今仗勝負對大局未有大影響，兩軍都十分「識做」，將機會留給有需要的人。

作客車路士的曼聯，今仗依然派出如般奴費南迪斯、阿密特迪亞路等主力上陣，紅魔鬼上半場憑哈利馬古尼一度破門，惜越位在先被判無效，已是今仗最具威脅的埋門，其餘時間由車路士攻勢更多，直至下半場才由古古列拿頭槌破網，71分鐘打破僵局，結果以1：0小勝曼聯。

（路透社）

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阿士東維拉主場鬥熱刺，隊長孫興慜是少數上陣的熱刺主將，今仗特意留力，數據亦說明一切，維拉主導戰局，錄得近7成控球率，攻門次數多達18次，比熱刺多15次。維拉下半場憑干沙及卡馬拉各建一功，以2：0淨勝熱刺。

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英超前列形勢（截至5月17日）

2. 阿仙奴 36輪68分，得失球差＋33

3. 紐卡素 36輪66分，得失球差＋23

4. 車路士 37輪66分，得失球差＋20

5. 阿士東維拉 37輪66分，得失球差＋9

6. 曼城 36輪65分，得失球差＋24

7. 諾定咸森林 36輪62分，得失球差＋12

