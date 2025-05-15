意大利盃｜博洛尼亞挫AC米蘭相隔51年再封王　逾2萬球迷狂歡慶祝

「我們幾代人都在等待這一刻！」博洛尼亞市長萊波雷（Matteo Lepore）如是說。

博洛尼亞對上一次捧起獎盃，是1974年的意大利盃。相隔51年，博洛尼亞在今季的意大利盃決賽，藉尼度爾（Dan Ndoye）下半場一箭定江山，一球小勝AC米蘭封王。



博洛尼亞今季失去約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）及卡拉科利（Riccardo Calafiori）等主力，並由新帥恩坦尼亞路（Vincenzo Italiano）接掌帥印，今季仍然保持競爭力，留守意甲前列，並在意大利盃殺入決賽，與AC米蘭爭冠軍。

丹尼度爾（右）一箭定江山，助博洛尼亞擊敗AC米蘭。（路透社）

兩軍半場互無紀錄，博洛尼亞的丹尼度爾在禁區內起腳建功，打破僵局，AC米蘭隨後換入祖奧菲歷斯﹑阿巴謙等鋒將，嘗試收復失地，惜未能追成平手，結果博洛尼亞一球小勝奪冠，繼1974年後再度捧走意大利盃。

博洛尼亞相隔51年再稱霸意大利盃。（路透社）

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超過半世紀的等待，博洛尼亞再度捧盃，多達2萬名球迷在露天廣場Piazza Maggiore慶祝，市長萊波雷直言這冠軍是幾代人的等待，「我們幾代人都在等待這一刻的來臨」，他更表揚主帥恩坦尼亞路的貢獻，博洛尼亞CEO亦肯定這名領隊的付出。

在博洛尼亞的露天廣場，多達2萬球迷聚集慶祝。（路透社）

47歲的恩坦尼亞路之前執教費倫天拿，三度領軍打入盃賽決賽，惟全數與冠軍無緣。上年夏天接掌博洛尼亞後，今季再度率軍打入意大利盃決賽，終於一嘗錦標夢，這名意大利籍主帥賽後相當高興，亦是他執教生涯第一個冠軍。

「這是一場偉大的賽事，我們踢出難以置信的表現，並值得今場的勝利，以冠軍結束今季是完美的句號，球員們絕對配得上這冠軍。」恩坦尼亞路盛讚麾下，並笑言不能再承受在決賽失利，「曾經3次在決賽落敗，我無法接受再度決賽失利，幸好我們最終做到了，奪冠是我從事足球事業的最大喜悅及推動力。」

恩坦尼亞路領博洛尼亞奪冠，亦是他執教生涯第一個冠軍。（路透社）

今仗76分鐘為博洛尼亞後備上陣的卡拿比亞（Davide Calabria），年初剛從AC米蘭轉會。作為AC青訓的卡拿比亞，曾經是隊長之一，但年初因紀律問題而與主帥干斯卡奧鬧翻，最後離隊收場，如今更代表博洛尼亞擊敗母會。