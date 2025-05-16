華拉尼訪港過馬路被包圍　撐曼聯贏歐霸　讚沙比阿朗素適合皇馬

前法國國家隊後衛華拉尼日前訪港，與港足成員潘沛軒、來自香港的澳門代表隊主帥郭嘉諾一同出席運動品牌活動，大談對曼聯與皇家馬德里的想法。



活動於該品牌位於銅鑼灣的旗艦店舉行，華拉尼從附近酒店步行至店舖，已吸引大批球迷跟隨，他在斑馬線等紅綠燈時被包圍，邊行邊被「集郵」，甚具人氣。

華拉尼步行至店舖，舖外有大批球迷聚集。（袁志浩攝）

這位31歲便退役的球星表示，相當享受新生活與新挑戰；他認為香港集科技、摩登與大自然於一身，十分有趣，「唯獨有點朝濕」，他將會出席周末的港會七人賽。

曼聯今季在新帥阿莫林領軍下，英超暫排第16位，卻殺入歐霸決賽，與熱刺爭標。曾效力紅魔的華拉尼稱，今季對曼聯而言十分艱難，卻堅信對方可高舉歐霸冠軍，「他們一定可做到，因為球員都有強大的心理質素，在今季許多場比賽中都曾展示出來。決賽只是一場過，什麼都可能發生，希望他們有個美好結局吧。」

華拉尼向球迷揮示好。（袁志浩攝）

華拉尼獲送紀念球衣。（袁志浩攝）

另一方面，皇家馬德里今季「完敗」予宿敵巴塞隆拿——西甲兩循環被「雙殺」兼失冠，西超盃及西班牙盃兩場決賽都輸波，同時也在歐聯不敵阿仙奴八強止步。

2011至2021年間踢過銀河艦隊的華拉尼稱，皇馬表現的確不理想，但也許是大家期望太多，「皇馬無法每年都贏歐聯，但我相信他們會戰鬥至最後一刻。」

在安察洛堤轉投巴西國家隊後，盛傳皇馬會由沙比阿朗素會執教，華拉尼與對方曾在皇馬共事，他大讚沙比阿朗素有領導能力，「我不知道他有什麼計劃，祝福他吧，他有潛力成為一位出色的領隊，長時間留在這裏。」

澳門代表隊主教練郭嘉諾（中）。（袁志浩攝）

至於剛入圍港足對曼聯與亞洲盃外圍賽初選名單的翼鋒潘沛軒，就透露與傑志的合約即將完結，惟仍未與球會商討續約。

他稱自己「有想法」，亦與內地球會有接觸，但會視乎傑志的意願而決定，「如傑志跟我討論，也要看下季教練是誰，是否有更多機會上陣，可能外借或到其他球隊。始終是傑志帶我出來，不想把關係搞差。」